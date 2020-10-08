https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578758157.html

Названы самые опасные больные COVID-19

Главный детский инфекционист управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Калугина рассказала, какие пациенты с COVID-19 наиболее опасны для окружающих. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T09:16

2020-10-08T09:16

2020-10-08T11:57

татьяна калугина

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

екатеринбург

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Главный детский инфекционист управления здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a> Татьяна Калугина рассказала, какие пациенты с COVID-19 наиболее опасны для окружающих.Она отметила, что к такой категории относятся больные, которые легко переносят коронавирус, поскольку они могут дольше оставаться переносчиками вируса, чем тяжелые пациенты. По ее словам, такая тенденция наблюдается во всех возрастных группах, в том числе у детей.Врач рассказала, что сейчас в стационаре детской клинический больницы № 11 Екатеринбурга находится до 70 процентов детей без каких-либо внешних проявлений признаков болезни, однако их нельзя выписывать, поскольку они могут заразить окружающих."Родители его не могут забрать, а мы не можем его санировать, поскольку иммунная система не справляется с вирусом", — объяснила Калугина в комментарии <a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru.</a><em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Роман Ушенин Самые опасные больные - это депутаты. И не важно, чем они заражены.) 24

Я В ТАНКЕ 70 человек, лежит в больницы просто так, под предлогом, что они могут кого-то заразить. а с родителями, бабушками... они не контактировали? почему они не лечатся дома. ответ очевиден- больницам платят за каждого находящегося там, приличные деньги. пока это будет продолжаться, так всё и будет. люди, с более серьёзными заболеваниями лечь не могут. 16

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екатеринбург

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна калугина , коронавирус covid-19, здоровье - общество, екатеринбург