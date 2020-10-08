Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578758157.html
Названы самые опасные больные COVID-19
Главный детский инфекционист управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Калугина рассказала, какие пациенты с COVID-19 наиболее опасны для окружающих. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T09:16
2020-10-08T11:57
татьяна калугина
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
екатеринбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578220360_123:426:3007:2048_1400x0_80_0_0_beb05e820069e6b609ec55ebdd92c8ec.jpg
<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Главный детский инфекционист управления здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a> Татьяна Калугина рассказала, какие пациенты с COVID-19 наиболее опасны для окружающих.Она отметила, что к такой категории относятся больные, которые легко переносят коронавирус, поскольку они могут дольше оставаться переносчиками вируса, чем тяжелые пациенты. По ее словам, такая тенденция наблюдается во всех возрастных группах, в том числе у детей.Врач рассказала, что сейчас в стационаре детской клинический больницы № 11 Екатеринбурга находится до 70 процентов детей без каких-либо внешних проявлений признаков болезни, однако их нельзя выписывать, поскольку они могут заразить окружающих."Родители его не могут забрать, а мы не можем его санировать, поскольку иммунная система не справляется с вирусом", — объяснила Калугина в комментарии <a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru.</a><em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Самые опасные больные - это депутаты. И не важно, чем они заражены.)
24
70 человек, лежит в больницы просто так, под предлогом, что они могут кого-то заразить. а с родителями, бабушками... они не контактировали? почему они не лечатся дома. ответ очевиден- больницам платят за каждого находящегося там, приличные деньги. пока это будет продолжаться, так всё и будет. люди, с более серьёзными заболеваниями лечь не могут.
16
5
екатеринбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578220360_475:511:2524:2048_1400x0_80_0_0_af8dc51b5006c0aca458a1f9a7a0459b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна калугина , коронавирус covid-19, здоровье - общество, екатеринбург

Названы самые опасные больные COVID-19

09:16 08.10.2020 (обновлено: 11:57 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОбход главного врача отделения реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Обход главного врача отделения реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Главный детский инфекционист управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Калугина рассказала, какие пациенты с COVID-19 наиболее опасны для окружающих.
Она отметила, что к такой категории относятся больные, которые легко переносят коронавирус, поскольку они могут дольше оставаться переносчиками вируса, чем тяжелые пациенты. По ее словам, такая тенденция наблюдается во всех возрастных группах, в том числе у детей.
Врач рассказала, что сейчас в стационаре детской клинический больницы № 11 Екатеринбурга находится до 70 процентов детей без каких-либо внешних проявлений признаков болезни, однако их нельзя выписывать, поскольку они могут заразить окружающих.
"Родители его не могут забрать, а мы не можем его санировать, поскольку иммунная система не справляется с вирусом", — объяснила Калугина в комментарии Ura.ru.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
 
Обсудить5
Распространение нового коронавирусаТатьяна КалугинаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЕкатеринбург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05Объяснена взаимосвязь витамина D и COVID-19
02:00У Трампа не обнаружили признаков прогрессирующей болезни
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
22:27Власти Армении ужесточили режим военного положения
22:11Представлены новые процессоры AMD Ryzen, которые быстрее и дешевле Intel
22:08Армения заявила об уничтожении семи азербайджанских беспилотников
Лента новостейМолния