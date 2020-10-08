Создателей "Спутника V" предложили выдвинуть на Нобелевскую премию
03:11 08.10.2020 (обновлено: 09:33 08.10.2020)
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Ученых российского Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработавших первую в мире вакцину от COVID-19, следует выдвинуть на соискание Нобелевской премии в 2021 году, считают в комитете Госдумы по охране здоровья.
Как отметил в интервью РИА Новости зампред комитета Леонид Огуль, речь идет о научном открытии, масштаб которого трудно переоценить, так как оно послужит на благо всего человечества. Он напомнил, что новая коронавирусная инфекция принесла пандемию такого масштаба, с каким люди сталкивалось последний раз более ста лет назад, когда пережили "испанку".
"Изобретение вакцины от новой коронавирусной инфекции, которой на сегодняшний день заражено почти 36 миллионов человек в мире и более миллиона погибло, — это настоящий прорыв в области науки и медицины. И, конечно, я очень рад, что этот прорыв обеспечили наши, российские, ученые. Думаю, что их труд должен быть отмечен всем мировым сообществом", — заявил парламентарий.
Член думского комитета Борис Менделевич также выразил мнение, что разработчики первой вакцины достойны выдвижения на премию.
"Новый коронавирус за считанное время унес более миллиона жизней на планете. До сих пор <...> есть достаточно противоположные мнения о нем. И в данных условиях, на мой взгляд, вакцина от COVID-19 — это действительно мировой прорыв. В случае доказанной эффективности она сможет сохранить жизни и уберечь от нежелательных последствий здоровье миллионов людей по всему миру. Считаю, создатели вакцины достойны <...> как минимум претендовать на Нобелевскую премию", — сказал он РИА Новости.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V" и предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9-го были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, десять тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19