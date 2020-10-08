https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578739805.html

Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило пять миллионов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 5 миллионов, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T00:30

2020-10-08T00:30

2020-10-08T00:30

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

бразилия

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Число подтвержденных случаев заражения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> в <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a> превысило 5 миллионов, сообщает министерство здравоохранения страны.По данным министерства, число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 5 000 694, скончались 148 228 пациентов. Выздоровели более 4,3 миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

бразилия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, бразилия, в мире