https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578739805.html
Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило пять миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 5 миллионов, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T00:30
2020-10-08T00:30
2020-10-08T00:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Число подтвержденных случаев заражения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> в <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a> превысило 5 миллионов, сообщает министерство здравоохранения страны.По данным министерства, число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 5 000 694, скончались 148 228 пациентов. Выздоровели более 4,3 миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, бразилия, в мире