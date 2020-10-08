https://ria.ru/20201008/korma-1578825615.html

В Подмосковье заготовили почти полтора миллиона тонн кормов для животных

Почти полтора миллиона тонн кормов для животных заготовлены в Московской области при подготовке к зимнему периоду, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T13:57

2020-10-08T13:57

2020-10-08T13:59

новости подмосковья

андрей разин

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Почти полтора миллиона тонн кормов для животных заготовлены в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> при подготовке к зимнему периоду, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Разин</a>."На сегодняшний день в регионе скошено 185,4 тысячи гектаров естественных и сеяных трав на сено, сенаж, зеленый корм и силос. Всего грубых и сочных кормов заготовлено 1,5 миллиона тонн, что почти на 600 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал Андрей Разин.По его словам, на сегодняшний день заготовлено около 982,6 тысяч тонн сенажа, 121 тысяча тонн сена и 328,8 тысяч тонн силоса."На одну условную голову заготовлено 25,8 центнеров кормовых единиц при минимальной норме, необходимой для обеспечения животных грубыми и сочными кормами в зимне-стойловый период, в 24,7 центнеров кормовых единиц. Дополнительно до конца года будет заготовлено около 400 тысяч тонн силоса. Это позволит обеспечить крупный и мелкий рогатый скот Подмосковья кормами собственного производства в полном объеме", — добавил Разин.

https://ria.ru/20200123/1563798486.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей разин, московская область (подмосковье)