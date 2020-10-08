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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201008/korma-1578825615.html
В Подмосковье заготовили почти полтора миллиона тонн кормов для животных
Почти полтора миллиона тонн кормов для животных заготовлены в Московской области при подготовке к зимнему периоду, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:57
2020-10-08T13:59
новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Почти полтора миллиона тонн кормов для животных заготовлены в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> при подготовке к зимнему периоду, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Разин</a>."На сегодняшний день в регионе скошено 185,4 тысячи гектаров естественных и сеяных трав на сено, сенаж, зеленый корм и силос. Всего грубых и сочных кормов заготовлено 1,5 миллиона тонн, что почти на 600 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал Андрей Разин.По его словам, на сегодняшний день заготовлено около 982,6 тысяч тонн сенажа, 121 тысяча тонн сена и 328,8 тысяч тонн силоса."На одну условную голову заготовлено 25,8 центнеров кормовых единиц при минимальной норме, необходимой для обеспечения животных грубыми и сочными кормами в зимне-стойловый период, в 24,7 центнеров кормовых единиц. Дополнительно до конца года будет заготовлено около 400 тысяч тонн силоса. Это позволит обеспечить крупный и мелкий рогатый скот Подмосковья кормами собственного производства в полном объеме", — добавил Разин.
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московская область (подмосковье)
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андрей разин, московская область (подмосковье)

В Подмосковье заготовили почти полтора миллиона тонн кормов для животных

13:57 08.10.2020 (обновлено: 13:59 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗаготовка сенажа на полях ЗАО "Крутишинское" в Новосибирской области
Заготовка сенажа на полях ЗАО Крутишинское в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Почти полтора миллиона тонн кормов для животных заготовлены в Московской области при подготовке к зимнему периоду, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.
"На сегодняшний день в регионе скошено 185,4 тысячи гектаров естественных и сеяных трав на сено, сенаж, зеленый корм и силос. Всего грубых и сочных кормов заготовлено 1,5 миллиона тонн, что почти на 600 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал Андрей Разин.
По его словам, на сегодняшний день заготовлено около 982,6 тысяч тонн сенажа, 121 тысяча тонн сена и 328,8 тысяч тонн силоса.
"На одну условную голову заготовлено 25,8 центнеров кормовых единиц при минимальной норме, необходимой для обеспечения животных грубыми и сочными кормами в зимне-стойловый период, в 24,7 центнеров кормовых единиц. Дополнительно до конца года будет заготовлено около 400 тысяч тонн силоса. Это позволит обеспечить крупный и мелкий рогатый скот Подмосковья кормами собственного производства в полном объеме", — добавил Разин.
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Новости ПодмосковьяАндрей РазинМосковская область (Подмосковье)
 
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