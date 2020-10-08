https://ria.ru/20201008/kontakty-1578776235.html

В Минздраве призвали ограничить контакты детей с пожилыми из-за COVID-19

Коронавирусная инфекция не отступает, поэтому необходимо продолжать соблюдать меры профилактики, в том числе родителям следует ограничить контакты детей с... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T10:51

2020-10-08T10:51

2020-10-08T10:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">Коронавирусная инфекция</a> не отступает, поэтому необходимо продолжать соблюдать меры профилактики, в том числе родителям следует ограничить контакты детей с родственниками старше 60 лет, заявил директор НМИЦ здоровья детей <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрава России</a>, профессор Андрей Фисенко."Новая инфекция не отступает и необходимо продолжить соблюдение известных нам мер предосторожности. Надо постараться избегать посещения вместе с ребёнком общественных мест или больших скоплений людей, носить маски, следить, чтобы дети не трогали все подряд и не тянули после этого руки в рот, чаще их мыть, пользоваться санитайзерами, но без фанатизма. И ещё один важный момент - постарайтесь ограничить контакты детей с родственниками старше 60 лет. Это может быть опасно для пожилых", - сказал Фисенко, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.Он уточнил, что в последние две недели отмечается тенденция к большему выявлению случаев заражения COVID-19 среди детей.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество