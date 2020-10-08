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В Минздраве призвали ограничить контакты детей с пожилыми из-за COVID-19
Коронавирусная инфекция не отступает, поэтому необходимо продолжать соблюдать меры профилактики, в том числе родителям следует ограничить контакты детей с... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T10:51
2020-10-08T10:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">Коронавирусная инфекция</a> не отступает, поэтому необходимо продолжать соблюдать меры профилактики, в том числе родителям следует ограничить контакты детей с родственниками старше 60 лет, заявил директор НМИЦ здоровья детей <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрава России</a>, профессор Андрей Фисенко."Новая инфекция не отступает и необходимо продолжить соблюдение известных нам мер предосторожности. Надо постараться избегать посещения вместе с ребёнком общественных мест или больших скоплений людей, носить маски, следить, чтобы дети не трогали все подряд и не тянули после этого руки в рот, чаще их мыть, пользоваться санитайзерами, но без фанатизма. И ещё один важный момент - постарайтесь ограничить контакты детей с родственниками старше 60 лет. Это может быть опасно для пожилых", - сказал Фисенко, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.Он уточнил, что в последние две недели отмечается тенденция к большему выявлению случаев заражения COVID-19 среди детей.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В Минздраве призвали ограничить контакты детей с пожилыми из-за COVID-19

10:51 08.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Коронавирусная инфекция не отступает, поэтому необходимо продолжать соблюдать меры профилактики, в том числе родителям следует ограничить контакты детей с родственниками старше 60 лет, заявил директор НМИЦ здоровья детей Минздрава России, профессор Андрей Фисенко.
"Новая инфекция не отступает и необходимо продолжить соблюдение известных нам мер предосторожности. Надо постараться избегать посещения вместе с ребёнком общественных мест или больших скоплений людей, носить маски, следить, чтобы дети не трогали все подряд и не тянули после этого руки в рот, чаще их мыть, пользоваться санитайзерами, но без фанатизма. И ещё один важный момент - постарайтесь ограничить контакты детей с родственниками старше 60 лет. Это может быть опасно для пожилых", - сказал Фисенко, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Он уточнил, что в последние две недели отмечается тенденция к большему выявлению случаев заражения COVID-19 среди детей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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