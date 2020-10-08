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https://ria.ru/20201008/konkina-1578915020.html
Детектор лжи не подтвердил алиби бойфренда погибшей дочери Конкина
Михаил Серов, сожитель погибшей дочери Владимира Конкина Софии, прошел полиграф в программе "На самом деле" Первого канала. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T19:56
2020-10-08T19:58
владимир конкин
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. </strong>Михаил Серов, сожитель погибшей дочери <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Конкина</a> Софии, прошел полиграф в программе <a href="https://www.youtube.com/watch?v=YMMKMPBplKg&amp;ab_ch" target="_blank" rel="nofollow noopener">"На самом деле"</a> <a href="https://www.1tv.ru/shows/na-samom-dele" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a>. Серов решился на это, чтобы снять с себя подозрения в причастности к смерти возлюбленной. <br>В ходе передачи эксперты установили, что молодой человек ни с кем не вступал в преступный сговор, а также не присутствовал при гибели Софии. По данным детектора лжи, он не причастен к смерти дочери артиста. Однако алиби Михаила Серова в момент трагедии не подтвердилось. Ранее он утверждал, что был в роковую ночь далеко от <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Проверка молодого человека на детекторе лжи опровергла его заявления. Отметим, что адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко считает, что сожитель Софии виновен в ее смерти. По ее словам, парень дает противоречивые объяснения, где был в минуты, когда с девушкой произошло несчастье. Напомним, Софию Конкину госпитализировали 22 сентября из фитнес-центра в Москве. Врачам не удалось ее спасти. По предварительным данным, причиной гибели девушки стало утопление. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Также известно, что в крови дочери Конкина на момент смерти обнаружили алкоголь и снотворное.
https://ria.ru/20201002/konkina-1578081749.html
https://ria.ru/20201002/konkina-1578096934.html
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владимир конкин, москва, происшествия

Детектор лжи не подтвердил алиби бойфренда погибшей дочери Конкина

19:56 08.10.2020 (обновлено: 19:58 08.10.2020)
 
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсетиСофия Конкина
София Конкина - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Михаил Серов, сожитель погибшей дочери Владимира Конкина Софии, прошел полиграф в программе "На самом деле" Первого канала.
Серов решился на это, чтобы снять с себя подозрения в причастности к смерти возлюбленной.
В ходе передачи эксперты установили, что молодой человек ни с кем не вступал в преступный сговор, а также не присутствовал при гибели Софии. По данным детектора лжи, он не причастен к смерти дочери артиста.
Однако алиби Михаила Серова в момент трагедии не подтвердилось. Ранее он утверждал, что был в роковую ночь далеко от Москвы. Проверка молодого человека на детекторе лжи опровергла его заявления.
Отметим, что адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко считает, что сожитель Софии виновен в ее смерти. По ее словам, парень дает противоречивые объяснения, где был в минуты, когда с девушкой произошло несчастье.
София Конкина - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 01:30
Друг погибшей дочери Конкина сообщил о ее долгах и проблемах с алкоголем
Напомним, Софию Конкину госпитализировали 22 сентября из фитнес-центра в Москве. Врачам не удалось ее спасти. По предварительным данным, причиной гибели девушки стало утопление. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Также известно, что в крови дочери Конкина на момент смерти обнаружили алкоголь и снотворное.
Видео с телефона Софии Конкиной - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 12:02
Опубликовано видео, снятое дочерью Конкина перед гибелью
 
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Владимир КонкинМоскваПроисшествия
 
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