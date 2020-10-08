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https://ria.ru/20201008/kitay-1578751883.html
В Китае из-за сильного ветра с острова эвакуированы 22 тысячи туристов
Почти 22 тысячи туристов эвакуированы с острова Вэйчжоу, расположенного в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, из-за неблагоприятных погодных... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:47
2020-10-08T11:48
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туризм
новости - туризм
китай
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<strong>ПЕКИН, 8 окт – РИА Новости.</strong> Почти 22 тысячи туристов эвакуированы с острова Вэйчжоу, расположенного в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, из-за неблагоприятных погодных условий, в частности сильного ветра, сообщает в среду агентство Синьхуа.Вывоз отдыхающих началась еще во вторник, к настоящему моменту эвакуированы около 21 800 человек. Эти меры приняты, чтобы многочисленные туристы в ближайшие дни не застряли на курорте.По распоряжению местных властей из-за неблагоприятных погодных условий на два дня приостановлено движение пассажирских паромов из порта города Бэйхай в Гуанси-Чжуанском автономном районе на остров.Вэйчжоу — самый молодой и самый большой остров вулканического происхождения в Китае. В 2004 году там открылся геологический парк, привлекающий туристов со всей страны. Только в 2019 году остров посетили 1,61 миллиона гостей.В Китае с 1 по 8 октября — общенациональные выходные. В этом году из-за пандемии возможностей выехать за границу нет, местные жители путешествуют по стране.
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туристы, туризм, новости - туризм, китай

В Китае из-за сильного ветра с острова эвакуированы 22 тысячи туристов

11:47 08.10.2020 (обновлено: 11:48 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр ЮрьевКурортные места в районе города Санья на китайском острове Хайнань
Курортные места в районе города Санья на китайском острове Хайнань - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ПЕКИН, 8 окт – РИА Новости. Почти 22 тысячи туристов эвакуированы с острова Вэйчжоу, расположенного в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, из-за неблагоприятных погодных условий, в частности сильного ветра, сообщает в среду агентство Синьхуа.
Вывоз отдыхающих началась еще во вторник, к настоящему моменту эвакуированы около 21 800 человек. Эти меры приняты, чтобы многочисленные туристы в ближайшие дни не застряли на курорте.
По распоряжению местных властей из-за неблагоприятных погодных условий на два дня приостановлено движение пассажирских паромов из порта города Бэйхай в Гуанси-Чжуанском автономном районе на остров.
Вэйчжоу — самый молодой и самый большой остров вулканического происхождения в Китае. В 2004 году там открылся геологический парк, привлекающий туристов со всей страны. Только в 2019 году остров посетили 1,61 миллиона гостей.
В Китае с 1 по 8 октября — общенациональные выходные. В этом году из-за пандемии возможностей выехать за границу нет, местные жители путешествуют по стране.
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