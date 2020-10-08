https://ria.ru/20201008/kirill-1578787738.html
Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с больным COVID-19
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что находится на карантине после контакта с больным коронавирусом, поэтому он отменил свой традиционный визит в... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:38
2020-10-08T11:38
2020-10-08T13:03
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости, Артем Буденный.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Patriarkh_Kirill_Vladimir_Gundjaev/" target="_blank">Патриарх Московский и вся Руси Кирилл</a> заявил, что находится на карантине после контакта с больным <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, поэтому он отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру.(Добавлены подробности после второго абзаца)"С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло", - сообщил патриарх Кирилл в послании к братии Троице-Сергиевой лавры, опубликованном на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Русской православной церкви</a> в четверг.Глава Русской церкви "посчитал невозможным" подвергать насельников монастыря опасности заражения.Он отметил, что пандемия — это серьезное испытание, которое "дает нам возможность убедиться в силе молитвы и требует от нас усугубления личных духовных подвигов ради избавления нашего народа от губительного поветрия"."Из всякого испытания, и из нынешнего в том числе, существует два выхода: либо человек внутренне надломится, утратив веру и надежду на помощь Божию, либо выйдет из ситуации укрепленным с осознанием того, что все происходит по промыслу Вседержителя", - подытожил патриарх Кирилл.Визит в Троице-Сергиеву лавру был запланирован по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского, который отмечается 8 октября<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, новости - религия и мировоззрение, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, русская православная церковь, общество
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости, Артем Буденный. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл
заявил, что находится на карантине после контакта с больным коронавирусом
, поэтому он отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру.
(Добавлены подробности после второго абзаца)
"С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло", - сообщил патриарх Кирилл в послании к братии Троице-Сергиевой лавры, опубликованном на сайте Русской православной церкви
в четверг.
Глава Русской церкви "посчитал невозможным" подвергать насельников монастыря опасности заражения.
Он отметил, что пандемия — это серьезное испытание, которое "дает нам возможность убедиться в силе молитвы и требует от нас усугубления личных духовных подвигов ради избавления нашего народа от губительного поветрия".
"Из всякого испытания, и из нынешнего в том числе, существует два выхода: либо человек внутренне надломится, утратив веру и надежду на помощь Божию, либо выйдет из ситуации укрепленным с осознанием того, что все происходит по промыслу Вседержителя", - подытожил патриарх Кирилл.
Визит в Троице-Сергиеву лавру был запланирован по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского, который отмечается 8 октября
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.