Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201008/kirill-1578787738.html
Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с больным COVID-19
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что находится на карантине после контакта с больным коронавирусом, поэтому он отменил свой традиционный визит в... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:38
2020-10-08T13:03
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
русская православная церковь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570749587_0:77:3074:1806_1400x0_80_0_0_1249c4cc9aaebbb15dfb9d7184c20a2a.jpg
<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости, Артем Буденный.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Patriarkh_Kirill_Vladimir_Gundjaev/" target="_blank">Патриарх Московский и вся Руси Кирилл</a> заявил, что находится на карантине после контакта с больным <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, поэтому он отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру.(Добавлены подробности после второго абзаца)"С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло", - сообщил патриарх Кирилл в послании к братии Троице-Сергиевой лавры, опубликованном на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Русской православной церкви</a> в четверг.Глава Русской церкви "посчитал невозможным" подвергать насельников монастыря опасности заражения.Он отметил, что пандемия — это серьезное испытание, которое "дает нам возможность убедиться в силе молитвы и требует от нас усугубления личных духовных подвигов ради избавления нашего народа от губительного поветрия"."Из всякого испытания, и из нынешнего в том числе, существует два выхода: либо человек внутренне надломится, утратив веру и надежду на помощь Божию, либо выйдет из ситуации укрепленным с осознанием того, что все происходит по промыслу Вседержителя", - подытожил патриарх Кирилл.Визит в Троице-Сергиеву лавру был запланирован по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского, который отмечается 8 октября<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
9
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570749587_283:0:2792:1882_1400x0_80_0_0_f29b96c4531b35d1f51a932b04335c29.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, новости - религия и мировоззрение, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, русская православная церковь, общество

Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с больным COVID-19

11:38 08.10.2020 (обновлено: 13:03 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости, Артем Буденный. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что находится на карантине после контакта с больным коронавирусом, поэтому он отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру.
(Добавлены подробности после второго абзаца)
"С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло", - сообщил патриарх Кирилл в послании к братии Троице-Сергиевой лавры, опубликованном на сайте Русской православной церкви в четверг.
Глава Русской церкви "посчитал невозможным" подвергать насельников монастыря опасности заражения.
Он отметил, что пандемия — это серьезное испытание, которое "дает нам возможность убедиться в силе молитвы и требует от нас усугубления личных духовных подвигов ради избавления нашего народа от губительного поветрия".
"Из всякого испытания, и из нынешнего в том числе, существует два выхода: либо человек внутренне надломится, утратив веру и надежду на помощь Божию, либо выйдет из ситуации укрепленным с осознанием того, что все происходит по промыслу Вседержителя", - подытожил патриарх Кирилл.
Визит в Троице-Сергиеву лавру был запланирован по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского, который отмечается 8 октября
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Обсудить9
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРусская православная церковьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05Объяснена взаимосвязь витамина D и COVID-19
02:00У Трампа не обнаружили признаков прогрессирующей болезни
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
22:27Власти Армении ужесточили режим военного положения
22:11Представлены новые процессоры AMD Ryzen, которые быстрее и дешевле Intel
22:08Армения заявила об уничтожении семи азербайджанских беспилотников
Лента новостейМолния