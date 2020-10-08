https://ria.ru/20201008/kirgiziya-1578820601.html

В Совфеде заявили о переходе власти в Киргизии в руки толпы

Отсутствие президента Киргизии на своем посту с учётом беспорядков в стране - это тревожный сигнал, который говорит о том, что в республике власть переходит к... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T13:39

2020-10-08T13:39

2020-10-08T13:39

протесты в бишкеке

сооронбай жээнбеков

сергей цеков

совет федерации рф

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Отсутствие президента <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> на своем посту с учётом беспорядков в стране - это тревожный сигнал, который говорит о том, что в республике власть переходит к улице, считает член международного комитета Совфеда <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Cekov" target="_blank">Сергей Цеков</a>.Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Киргизии <a href="https://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov" target="_blank">Сооронбай Жээнбеков</a> не появлялся на публике со вторника. Его местонахождение неизвестно. Позднее пресс-служба президента заявила, что глава государства находится в Бишкеке.Сенатор прогнозирует, что "в результате народных волнений появятся лидеры общественного мнения, которые и начнут переговоры, возможно, к ним присоединятся и представители нынешнего руководства республики".Он отметил, что Киргизии нужно задуматься о сохранении стабильности и преемственности власти, "революция за революцией -всё это уничтожает государство".В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 900 человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.

https://ria.ru/20201008/kirgiziya-anarkhiya-1578681083.html

Юрий Ф Свободу кыргизам! Старичье на свалку истории! Да здравствует новый, прогрессивный Президент! 18

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Кадры протестов в центре Бишкека Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо. Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания. Столкновения в других частях города прекратились. 2020-10-08T13:39 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, сергей цеков, совет федерации рф, бишкек, киргизия, в мире