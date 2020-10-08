https://ria.ru/20201008/kirgiziya-1578820601.html
В Совфеде заявили о переходе власти в Киргизии в руки толпы
Отсутствие президента Киргизии на своем посту с учётом беспорядков в стране - это тревожный сигнал, который говорит о том, что в республике власть переходит к... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:39
2020-10-08T13:39
2020-10-08T13:39
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
сергей цеков
совет федерации рф
бишкек
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578490247_0:167:1573:1052_1400x0_80_0_0_0ee324d3e6e402757f7c345129bb1bf7.jpg
<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Отсутствие президента <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> на своем посту с учётом беспорядков в стране - это тревожный сигнал, который говорит о том, что в республике власть переходит к улице, считает член международного комитета Совфеда <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Cekov" target="_blank">Сергей Цеков</a>.Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Киргизии <a href="https://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov" target="_blank">Сооронбай Жээнбеков</a> не появлялся на публике со вторника. Его местонахождение неизвестно. Позднее пресс-служба президента заявила, что глава государства находится в Бишкеке.Сенатор прогнозирует, что "в результате народных волнений появятся лидеры общественного мнения, которые и начнут переговоры, возможно, к ним присоединятся и представители нынешнего руководства республики".Он отметил, что Киргизии нужно задуматься о сохранении стабильности и преемственности власти, "революция за революцией -всё это уничтожает государство".В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 900 человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
https://ria.ru/20201008/kirgiziya-anarkhiya-1578681083.html
Юрий Ф
Свободу кыргизам! Старичье на свалку истории! Да здравствует новый, прогрессивный Президент!
18
1
бишкек
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578490247_150:0:1553:1052_1400x0_80_0_0_6d0b50fe5968e2b9e0c06ce3561a474c.jpg
Кадры протестов в центре Бишкека
Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо. Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания. Столкновения в других частях города прекратились.
2020-10-08T13:39
true
PT0M48S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сооронбай жээнбеков, сергей цеков, совет федерации рф, бишкек, киргизия, в мире
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.
Отсутствие президента Киргизии
на своем посту с учётом беспорядков в стране - это тревожный сигнал, который говорит о том, что в республике власть переходит к улице, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков
.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков
не появлялся на публике со вторника. Его местонахождение неизвестно. Позднее пресс-служба президента заявила, что глава государства находится в Бишкеке.
"С учётом того, что президент не появляется перед гражданами, а это тревожный сигнал, мы видим, что в республике уже власть улицы, власть толпы. Вызывает сожаление, что действующее руководство не смогло удержать ситуацию", - сказал Цеков РИА Новости.
Сенатор прогнозирует, что "в результате народных волнений появятся лидеры общественного мнения, которые и начнут переговоры, возможно, к ним присоединятся и представители нынешнего руководства республики".
Он отметил, что Киргизии нужно задуматься о сохранении стабильности и преемственности власти, "революция за революцией -всё это уничтожает государство".
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 900 человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.