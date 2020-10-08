https://ria.ru/20201008/kirgiziya-1578811896.html
Президент Киргизии обсудил со спикером парламента вопрос импичмента
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил с новым спикером парламента Мыктыбеком Абдылдаевым вопрос импичмента, заявила РИА Новости пресс-секретарь главы... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:03
2020-10-08T13:03
2020-10-08T14:07
сооронбай жээнбеков
протесты в бишкеке
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578766012_38:16:971:541_1400x0_80_0_0_47136c9d50f3fc81f87d152de58e13e1.jpg
<strong>БИШКЕК, 8 окт — РИА Новости</strong>. Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> обсудил с новым спикером парламента Мыктыбеком Абдылдаевым вопрос импичмента, заявила РИА Новости пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева."Президент отметил, что для него сейчас самая важная задача — вернуть ситуацию в правовое русло. А дальше он готов обсудить все вопросы, которые возникли в стране из-за сложившейся ситуации", — подчеркнула она.Протесты в КиргизииВ понедельник в республике вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент страны, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками митингующие захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров проведено не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>.Вечером 6 октября парламент, собравшийся на экстренное заседание, утвердил его кандидатуру. Но часть оппозиционеров не согласились с этим назначением. Они создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента Жээнбекова и роспуска парламента.
https://ria.ru/20201008/kirgiziya-anarkhiya-1578681083.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/protesty-1578318624.html
5
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578766012_108:25:796:541_1400x0_80_0_0_58dd19ea8e693088fd785d1c154a21ff.jpg
Кадры протестов в центре Бишкека
Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо. Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания. Столкновения в других частях города прекратились.
2020-10-08T13:03
true
PT0M48S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сооронбай жээнбеков, киргизия, в мире