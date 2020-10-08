https://ria.ru/20201008/kirgiziya-1578763553.html

Правительство Киргизии поручило госорганам не покидать рабочие места

Кабмин Киргизии поручил госорганам вести работу в обычном режиме и не покидать рабочие места, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T09:50

2020-10-08T09:50

2020-10-08T09:50

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Кабмин <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> поручил госорганам вести работу в обычном режиме и не покидать рабочие места, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.Как сообщается, в четверг прошло совещание с руководителями структурных подразделений аппарата правительства по обсуждению ряда текущих актуальных вопросов."Всем соответствующим государственным органам поручено вести работу в установленном порядке и не покидать свои рабочие места", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, одним из главных вопросов совещания стало исполнение республиканского бюджета с учетом наступающего в 2021 году пика выплат по внешнему долгу и продолжающейся работе по его реструктуризации."Несмотря на все сложности, государственные органы продолжат исполнение всех взятых на себя ранее социальных обязательств", - подчеркнули в пресс-службе.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент страны, которые прошли 4 октября. После ожесточенных столкновений протестующих с силовиками митингующие захватили здание парламента страны, в котором располагается и президентская администрация.Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но, насколько известно, пока никаких официальных переговоров проведено не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Вечером 6 октября парламент, собравшийся на экстренное заседание, утвердил его кандидатуру. Но часть оппозиционеров не согласились с этим назначением. Они создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента Жээнбекова и роспуска парламента страны.

https://ria.ru/20201007/peregovory-1578679557.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире