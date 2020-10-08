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https://ria.ru/20201008/khangoshvili-1578887419.html
В МИД назвали процесс по убийству Хангошвили постановочным
Москва готова оказать Берлину содействие по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, несмотря на политизацию процесса немецкой стороной, считает РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T17:45
2020-10-08T18:39
грузия
зелимхан хангошвили
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> готова оказать <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлину</a> содействие по делу об убийстве гражданина <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> <a href="http://ria.ru/person_zelimkhan-khangoshvili/" target="_blank" data-auto="true">Зелимхана Хангошвили</a>, несмотря на политизацию процесса немецкой стороной, считает процесс постановочным, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Складывается убеждение, что в Берлине принято некое политическое решение относительно приговора, который будет вынесен немецким судом российскому гражданину Соколову, который обвиняется в убийстве в 2019 году соратника <a href="http://ria.ru/person_SHamil_Basaev/" target="_blank" data-auto="true">Шамиля Басаева</a> - одного из главарей террористов на <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Kavkaz_2/" target="_blank" data-auto="true">Северном Кавказе</a> Зелимхана Хангошвили. Он проживал в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> под фальшивым именем, с ведома, кстати, спецслужб ФРГ. В деле, конечно, наивно рассчитывать на независимость, объективность германской юстиции", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, при этом Хангошвили предоставили статус беженца."Все роли в этом постановочном процессе заранее распределены. Не возникает сомнений, что в результате начавшихся судебных слушаний вина за смертельное нападение на Хангошвили – человека, нажившего за свою преступную карьеру немало кровных врагов, в том числе и в криминальном мире разных стран – будет приписана, как уже заявлено в прессе, российским государственным структурам. Этот тезис уже более года методично насаждается германскому обществу при помощи целенаправленной медиакампании", - добавила Захарова."О том ,что дело Хангошвили изначально политическое, однозначно свидетельствует решение правительства ФРГ о высылке в декабре 2019 года двух дипломатических сотрудников посольства России в Берлине. Сделано это было под надуманным предлогом якобы не кооперабельности российских правоохранительных органов по расследованию совершенного в столице Германии преступления", - пояснила официальный представитель МИД РФ."Российские компетентные ведомства с августа 2019 года находятся в плотном контакте с германскими коллегами, реагируют на поступающие от них запросы на оказание международной правовой помощи и готовы, несмотря на агрессивную политизацию дела со стороны официального Берлина, и дальше оказывать немецкой полиции необходимое содействие", - заключила она.В Берлине в среду начался процесс по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года. Обвиняемый - гражданин России Вадим Соколов.По версии немецкого следствия, россиянин получил задание "от государственных ведомств правительства Российской Федерации" о ликвидации проживавшего с 2016 года в статусе беженца гражданина Грузии 18 июля 2019 года, убитый возглавлял "чеченскую милицию в борьбе против РФ". Прокурор уточнил, что в 2012 году <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> России направило в федеральное ведомство уголовной полиции письмо о террористической деятельности Хангошвили.По версии немецких следователей, для выполнения задания россиянин 17 августа прошлого года выехал из Москвы в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париж</a>, 20 августа он вылетел из французской столицы в <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшаву</a>. Утром 22 августа он покинул Варшаву и прибыл в Берлин, где убил 23 августа Хангошвили в парке <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Kljajjn/" target="_blank" data-auto="true">Кляйне</a> Тиргартен, выстрелив в него несколько раз из полуавтоматического пистолета Глок 26.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее заявлял, что вопросы о выдаче Хангошвили, который подозревается в России в террористической деятельности, обсуждались с Германией "на уровне спецслужб неоднократно", однако "официального запроса через прокуратуру действительно не было, потому что наши компетентные органы посчитали это бессмысленным", получив предварительный "отрицательный ответ". Как отмечал ранее российский лидер, убитый в Берлине принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе, а также был одним из организаторов взрывов в московском метро.Путин отмечал, что этот человек находился в розыске, Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой его выдать, но не нашла понимания. По его словам, РФ будет "делать все для того, чтобы в этом разобраться" и помочь немецким коллегам в расследовании.МИД РФ зимой этого года заявлял, что утверждения властей ФРГ о неудовлетворительном уровне содействия ведомств РФ в расследовании убийства Хангошвили неверны, "контакты по этому делу осуществлялись с конца августа 2019 года по партнерским каналам, установленным между спецслужбами России и Германии".
https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573151789.html
https://radiosputnik.ria.ru/20191223/1562720326.html
https://ria.ru/20200619/1573195623.html
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грузия, зелимхан хангошвили, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, в мире

В МИД назвали процесс по убийству Хангошвили постановочным

17:45 08.10.2020 (обновлено: 18:39 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Москва готова оказать Берлину содействие по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, несмотря на политизацию процесса немецкой стороной, считает процесс постановочным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Складывается убеждение, что в Берлине принято некое политическое решение относительно приговора, который будет вынесен немецким судом российскому гражданину Соколову, который обвиняется в убийстве в 2019 году соратника Шамиля Басаева - одного из главарей террористов на Северном Кавказе Зелимхана Хангошвили. Он проживал в Германии под фальшивым именем, с ведома, кстати, спецслужб ФРГ. В деле, конечно, наивно рассчитывать на независимость, объективность германской юстиции", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, при этом Хангошвили предоставили статус беженца.
"Все роли в этом постановочном процессе заранее распределены. Не возникает сомнений, что в результате начавшихся судебных слушаний вина за смертельное нападение на Хангошвили – человека, нажившего за свою преступную карьеру немало кровных врагов, в том числе и в криминальном мире разных стран – будет приписана, как уже заявлено в прессе, российским государственным структурам. Этот тезис уже более года методично насаждается германскому обществу при помощи целенаправленной медиакампании", - добавила Захарова.
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"О том ,что дело Хангошвили изначально политическое, однозначно свидетельствует решение правительства ФРГ о высылке в декабре 2019 года двух дипломатических сотрудников посольства России в Берлине. Сделано это было под надуманным предлогом якобы не кооперабельности российских правоохранительных органов по расследованию совершенного в столице Германии преступления", - пояснила официальный представитель МИД РФ.
"Российские компетентные ведомства с августа 2019 года находятся в плотном контакте с германскими коллегами, реагируют на поступающие от них запросы на оказание международной правовой помощи и готовы, несмотря на агрессивную политизацию дела со стороны официального Берлина, и дальше оказывать немецкой полиции необходимое содействие", - заключила она.
В Берлине в среду начался процесс по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года. Обвиняемый - гражданин России Вадим Соколов.
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По версии немецкого следствия, россиянин получил задание "от государственных ведомств правительства Российской Федерации" о ликвидации проживавшего с 2016 года в статусе беженца гражданина Грузии 18 июля 2019 года, убитый возглавлял "чеченскую милицию в борьбе против РФ". Прокурор уточнил, что в 2012 году ФСБ России направило в федеральное ведомство уголовной полиции письмо о террористической деятельности Хангошвили.
По версии немецких следователей, для выполнения задания россиянин 17 августа прошлого года выехал из Москвы в Париж, 20 августа он вылетел из французской столицы в Варшаву. Утром 22 августа он покинул Варшаву и прибыл в Берлин, где убил 23 августа Хангошвили в парке Кляйне Тиргартен, выстрелив в него несколько раз из полуавтоматического пистолета Глок 26.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вопросы о выдаче Хангошвили, который подозревается в России в террористической деятельности, обсуждались с Германией "на уровне спецслужб неоднократно", однако "официального запроса через прокуратуру действительно не было, потому что наши компетентные органы посчитали это бессмысленным", получив предварительный "отрицательный ответ". Как отмечал ранее российский лидер, убитый в Берлине принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе, а также был одним из организаторов взрывов в московском метро.
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МИД РФ зимой этого года заявлял, что утверждения властей ФРГ о неудовлетворительном уровне содействия ведомств РФ в расследовании убийства Хангошвили неверны, "контакты по этому делу осуществлялись с конца августа 2019 года по партнерским каналам, установленным между спецслужбами России и Германии".
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ГрузияЗелимхан ХангошвилиМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваВ мире
 
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