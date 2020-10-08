https://ria.ru/20201008/kazaki-1578932010.html
В Москве выбрали лучший казачий кадетский корпус 2020 года
Ейский казачий кадетский корпус признан лучшим в 2020 году по итогам общенационального смотра-конкурса, сообщила пресс-служба Всероссийского казачьего общества. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T22:26
2020-10-08T22:26
2020-10-08T22:26
российское казачество
россия
виктор басюк
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
андрей картаполов
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Ейский казачий кадетский корпус признан лучшим в 2020 году по итогам общенационального смотра-конкурса, сообщила пресс-служба Всероссийского казачьего общества. Команда победителей получила диплом Минобрнауки РФ I степени и сертификат на премию в размере 3 млн рублей.Отмечается, что это уже не первая победа Ейского казачьего кадетского корпуса. В 2018 году они уже завоевывали первенство в конкурсе.Второе место занял Горожанский казачий кадетский корпус Воронежской области, бронза досталась Астраханскому казачьему кадетскому корпусу имени атамана И.А.Бирюкова. Остальные семь финалистов стали лауреатами конкурса.Кроме того, впервые кубками и подарками жюри были отмечены победители конкурсных испытаний в различных номинациях. В номинации "Визитная карточка" преуспели сразу три казачьих кадетских корпуса: Новороссийский, Кропоткинский им. Г.Н.Трошева и Курганинский. "Открытое занятие" лучше остальных показали Волгоградский казачий кадетский корпус им. Героя Советского Союза К.И.Недорубова и Кропоткинский им. Г.Н.Трошева. В презентации и защите социального проекта члены комиссии отдали предпочтение Первому Рузскому казачьему кадетскому корпусу им. Героя Советского Союза Л.М.Доватора. В номинации "Тестирование по истории Великой Отечественной войны" прорыв совершили Новороссийский и Орловский корпуса.В новой в этом году номинации "Дебютант финала" победил Стародубский казачий кадетский корпус им. Героя Советского Союза А.И.Тарасенко, который впервые вошел в десятку самых сильных.Конкурс проводится на протяжении 11 лет и в этом году проходил в два этапа. В первом туре приняли участие все 28 казачьих кадетских учреждений страны. Во второй вышли только 10 корпусов из трех казачьих войск. В связи с эпидемиологической обстановкой в ходе второго тура участники комиссии сами объехали кадетские корпуса, вошедшие в десятку, и осмотрели конкурсную программу на месте, а также ознакомились организацией учебного процесса, материально-технической базой, жизнью и бытом кадет.Торжественная церемония награждения призеров и лауреатов прошла в московском парке Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот". В мероприятии приняли участие заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк, заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов, заместитель руководителя ФАДН Михаил Мишин, помощник руководителя Росмолодежи Александр Ильченко, а также представители органов государственной власти субъектов РФ, Русской православной церкви и директора казачьих кадетских корпусов.
https://ria.ru/20200820/1576030867.html
https://ria.ru/20200930/kazaki-1577995283.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российское казачество, россия, виктор басюк, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), андрей картаполов, общество
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ейский казачий кадетский корпус признан лучшим в 2020 году по итогам общенационального смотра-конкурса, сообщила пресс-служба Всероссийского казачьего общества. Команда победителей получила диплом Минобрнауки РФ I степени и сертификат на премию в размере 3 млн рублей.
Отмечается, что это уже не первая победа Ейского казачьего кадетского корпуса. В 2018 году они уже завоевывали первенство в конкурсе.
Второе место занял Горожанский казачий кадетский корпус Воронежской области, бронза досталась Астраханскому казачьему кадетскому корпусу имени атамана И.А.Бирюкова. Остальные семь финалистов стали лауреатами конкурса.
Кроме того, впервые кубками и подарками жюри были отмечены победители конкурсных испытаний в различных номинациях. В номинации "Визитная карточка" преуспели сразу три казачьих кадетских корпуса: Новороссийский, Кропоткинский им. Г.Н.Трошева и Курганинский. "Открытое занятие" лучше остальных показали Волгоградский казачий кадетский корпус им. Героя Советского Союза К.И.Недорубова и Кропоткинский им. Г.Н.Трошева. В презентации и защите социального проекта члены комиссии отдали предпочтение Первому Рузскому казачьему кадетскому корпусу им. Героя Советского Союза Л.М.Доватора. В номинации "Тестирование по истории Великой Отечественной войны" прорыв совершили Новороссийский и Орловский корпуса.
В новой в этом году номинации "Дебютант финала" победил Стародубский казачий кадетский корпус им. Героя Советского Союза А.И.Тарасенко, который впервые вошел в десятку самых сильных.
Конкурс проводится на протяжении 11 лет и в этом году проходил в два этапа. В первом туре приняли участие все 28 казачьих кадетских учреждений страны. Во второй вышли только 10 корпусов из трех казачьих войск. В связи с эпидемиологической обстановкой в ходе второго тура участники комиссии сами объехали кадетские корпуса, вошедшие в десятку, и осмотрели конкурсную программу на месте, а также ознакомились организацией учебного процесса, материально-технической базой, жизнью и бытом кадет.
Торжественная церемония награждения призеров и лауреатов прошла в московском парке Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот". В мероприятии приняли участие заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк, заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов, заместитель руководителя ФАДН Михаил Мишин, помощник руководителя Росмолодежи Александр Ильченко, а также представители органов государственной власти субъектов РФ, Русской православной церкви и директора казачьих кадетских корпусов.