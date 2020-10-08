https://ria.ru/20201008/kazaki-1578834456.html

Казаки патрулируют общественный транспорт для профилактики COVID-19

Оренбургские казаки решили проводить рейды в общественном транспорте, чтобы поучаствовать в работе по профилактике коронавирусной инфекции. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T16:00

2020-10-08T16:00

2020-10-08T18:01

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российское казачество

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оренбург

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Оренбургские казаки решили проводить рейды в общественном транспорте, чтобы поучаствовать в работе по профилактике коронавирусной инфекции.Патрулирование проводится казачьей добровольной народной дружиной, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества. По словам начальника штаба Оренбургского городского казачьего общества Виктора Журавлева, ежедневно в рейды выходят десять казаков. В состав группы входят сотрудники правительства области, уполномоченные составлять административные протоколы на нарушителей.Как показал рейд, стараются соблюдать правила пожилые люди. Водители автобусов и троллейбусов тоже дисциплинированны, работают в масках и перчатках, предъявляют бутылки с антисептиком.В основном нарушает правила молодежь. Им делают устные замечания — на первый раз административные протоколы на них не составляются.Помощь казаков пришлась очень кстати, отметил Анатолий Иванищев, заместитель начальника управления пассажирского транспорта администрации города Оренбурга. По его словам, пассажиры с пониманием относятся к замечаниям и выполняют требования дружинников. Рейды продлятся еще две недели.Двадцать восьмого сентября 2020 года губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал указ об усилении мер по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Этим указом на территории Оренбургской области вновь введен режим повышенной готовности.

Константин Е Ряженные казаки на страже закона) Кому, как ни казакам этим заниматься) 98

Егор Панкратов Не завидуй. 41

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбургская область, российское казачество, хорошие новости, оренбург