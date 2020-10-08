В Нур-Султане отреагировали на попытки захвата предприятий в Киргизии
© Sputnik / Эламан Карымшаков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у входа в здание мэрии в Оше
© Sputnik / Эламан Карымшаков
АЛМА-АТА, 8 окт - РИА Новости. Нур-Султан выражает озабоченность попытками захвата в Киргизии предприятий, принадлежащих казахстанским инвесторам, и призывает власти соседней страны обеспечить безопасность бизнеса и граждан Казахстана, говорится в заявлении МИД республики.
"Выражаем серьезную озабоченность в связи с нападениями и попытками захвата ряда предприятий, принадлежащих казахстанским инвесторам в Кыргызской Республике", - говорится в заявлении.
В МИД подчеркнули, что особую тревогу вызывают факты угроз физического насилия в адрес сотрудников - граждан Казахстана и нанесения ущерба имуществу этих предприятий. МИД напоминает, что казахстанские компании за последние годы инвестировали в экономику Киргизии более 1 миллиарда долларов США, внеся значительный вклад в социально-экономическое развитие соседней страны.
"Призываем кыргызскую сторону незамедлительно предпринять меры по обеспечению безопасности как граждан Казахстана, так и казахстанских компаний, находящихся на территории Кыргызстана", - подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства республики.
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и ведет переговоры со всеми политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в стране в правовое русло. Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.