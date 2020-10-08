https://ria.ru/20201008/kazakhstan-1578885570.html

В Нур-Султане отреагировали на попытки захвата предприятий в Киргизии

Нур-Султан выражает озабоченность попытками захвата в Киргизии предприятий, принадлежащих казахстанским инвесторам, и призывает власти соседней страны... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T17:40

2020-10-08T17:40

2020-10-08T17:40

протесты в бишкеке

нур-султан

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

киргизия

сша

в мире

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<strong>АЛМА-АТА, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_nur-sultan/" target="_blank" data-auto="true">Нур-Султан</a> выражает озабоченность попытками захвата в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> предприятий, принадлежащих казахстанским инвесторам, и призывает власти соседней страны обеспечить безопасность бизнеса и граждан <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a>, говорится в заявлении МИД республики."Выражаем серьезную озабоченность в связи с нападениями и попытками захвата ряда предприятий, принадлежащих казахстанским инвесторам в Кыргызской Республике", - говорится в заявлении.В МИД подчеркнули, что особую тревогу вызывают факты угроз физического насилия в адрес сотрудников - граждан Казахстана и нанесения ущерба имуществу этих предприятий. МИД напоминает, что казахстанские компании за последние годы инвестировали в экономику Киргизии более 1 миллиарда долларов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, внеся значительный вклад в социально-экономическое развитие соседней страны."Призываем кыргызскую сторону незамедлительно предпринять меры по обеспечению безопасности как граждан Казахстана, так и казахстанских компаний, находящихся на территории Кыргызстана", - подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства республики.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и ведет переговоры со всеми политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в стране в правовое русло. Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/kirgiziya-1578866805.html

https://ria.ru/20201008/kirgiziya-1578820601.html

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нур-султан

киргизия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры протестов в центре Бишкека Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо. Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания. Столкновения в других частях города прекратились. 2020-10-08T17:40 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нур-султан, садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, киргизия, сша, в мире