https://ria.ru/20201008/kartofel-1578747090.html

Названа "вопиющая" ошибка при варке картофеля

Многие допускают "вопиющую" ошибку при варке картофеля, несмотря на то, что это самая простая операция, пишет польский портал Wirtualna Polska. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T06:39

2020-10-08T06:39

2020-10-08T12:16

весь мир

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578788552_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_9232cfc0a3345a38dab0164d04a73035.jpg

<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Многие допускают "вопиющую" ошибку при варке <a href="https://ria.ru/tag_produkty" target="_blank">картофеля</a>, несмотря на то, что это самая простая операция, пишет польский портал <a href="http://wp.pl" target="_blank">Wirtualna Polska</a>.Чаще всего люди заливают картофель холодной водой. В результате в процессе варки он теряет большую часть питательных веществ. Более правильным решением будет класть сырой картофель в кипящую воду и солить ее, только когда он станет мягким, советует автор материала.Молодой картофель (тщательно вымытый или очищенный) следует опустить в кипяток и варить на среднем огне 15-20 минут. Старый картофель стоит варить в мундире, потому что все самое ценное находится под кожурой. В случае очистки нужно срезать кожуру как можно тоньше. Картошку, предназначенную на пюре, можно нарезать на небольшие куски, чтобы сократить время термической обработки.В воду, в которой варится картошка, можно добавить молоко в пропорции 250 миллилитров на литр, сливочное масло и лук, тогда овощ станет еще вкуснее.Издание также отмечает, что картофель — это прекрасный источник витамина C: корнеплод среднего размера позволяет покрыть четверть суточной потребности в нем. Кроме того, употребляя картофель, человек получает магний, кальций, железо, марганец, йод, натрий, серу.Ранее пищевой технолог Марио Санчес рассказал <a href="https://ria.ru/location_Spain/">испанскому</a> изданию <a href="https://www.lavanguardia.com/comer/materia-prima/20200630/7253/que-debes-cocinar-huevos.html">La Vanguardia</a>, какие ошибки при приготовлении яиц влияют на безопасность блюда. По его словам, яичницу или омлет нужно готовить исключительно из только что разбитых яиц, при этом обязательно с целой скорлупой. Задолго до приготовления яйца лучше не мыть, так как это нарушает их естественную защитную пленку, посоветовал технолог.

https://ria.ru/20200317/1568732917.html

https://ria.ru/20200315/1568619945.html

artjom kolesov А мы и не знали))) без экспертов даже картошку правильно не сварить))) 149

Dik Kim Мля откуда они берут этих экспертов , видимо выводят в Англии учёных и наши в опламбированных вагонах их получают. 114

37

весь мир

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

весь мир, общество