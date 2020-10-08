https://ria.ru/20201008/karabakh-1578914293.html

МИД Армении назвал удары по храму в Шуши вызовом цивилизованному миру

МИД Армении назвало вызовом цивилизованному миру удары по церкви Казанчецоц в карабахском Шуши. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T19:53

2020-10-08T19:53

2020-10-08T19:53

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MID_Armenii" target="_blank">МИД Армении</a> назвало вызовом цивилизованному миру удары по церкви Казанчецоц в карабахском Шуши.Ранее советник президента <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабаха</a> Давид Бабаян сообщил РИА Новости, что собор Казанчецоц в Шуши подвергся повторному обстрелу. Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян заявил, что в результате повторного удара азербайджанских вооруженных сил по городу Шуши в Карабахе пострадали трое журналистов.В Ереване напомнили, что "нанесение ударов по религиозным объектам и памятникам культурного наследия прописано в международном праве, как военное преступление, для которого не установлен срок давности".Министерство обороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> заявляло после разрушения церкви, что азербайджанские вооруженные силы не берут на прицел исторические, культурные и религиозные сооружения.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

Апорт Апсыкьян Курдских бармалеев уже много там, помогают армянским террористам. 26

Егор Панкратов Похоже там уже во всю бармалеи шуруют. Они в Сирии почти все Храмы уничтожили. 19

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Кадры храма, попавшего под обстрел в Нагорном Карабахе Корреспондент РИА осмотрел попавший под обстрел храм в карабахском Шуши. Его настоятель и местные военные утверждают, что видели на месте беспилотник или самолёт, который нанес удар. В храме найдены обломки ракеты, которую теперь будут изучать эксперты. 2020-10-08T19:53 true PT2M15S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире