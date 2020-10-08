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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201008/karabakh-1578914293.html
МИД Армении назвал удары по храму в Шуши вызовом цивилизованному миру
МИД Армении назвало вызовом цивилизованному миру удары по церкви Казанчецоц в карабахском Шуши. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T19:53
2020-10-08T19:53
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MID_Armenii" target="_blank">МИД Армении</a> назвало вызовом цивилизованному миру удары по церкви Казанчецоц в карабахском Шуши.Ранее советник президента <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабаха</a> Давид Бабаян сообщил РИА Новости, что собор Казанчецоц в Шуши подвергся повторному обстрелу. Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян заявил, что в результате повторного удара азербайджанских вооруженных сил по городу Шуши в Карабахе пострадали трое журналистов.В Ереване напомнили, что "нанесение ударов по религиозным объектам и памятникам культурного наследия прописано в международном праве, как военное преступление, для которого не установлен срок давности".Министерство обороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> заявляло после разрушения церкви, что азербайджанские вооруженные силы не берут на прицел исторические, культурные и религиозные сооружения.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
Курдских бармалеев уже много там, помогают армянским террористам.
26
Похоже там уже во всю бармалеи шуруют. Они в Сирии почти все Храмы уничтожили.
19
97
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры храма, попавшего под обстрел в Нагорном Карабахе
Корреспондент РИА осмотрел попавший под обстрел храм в карабахском Шуши. Его настоятель и местные военные утверждают, что видели на месте беспилотник или самолёт, который нанес удар. В храме найдены обломки ракеты, которую теперь будут изучать эксперты.
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

МИД Армении назвал удары по храму в Шуши вызовом цивилизованному миру

19:53 08.10.2020
 
© Фото : Armenian unified infocenterПопавший под обстрел собор Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в карабахском Шуши
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в карабахском Шуши - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : Armenian unified infocenter
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ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости. МИД Армении назвало вызовом цивилизованному миру удары по церкви Казанчецоц в карабахском Шуши.
Ранее советник президента Карабаха Давид Бабаян сообщил РИА Новости, что собор Казанчецоц в Шуши подвергся повторному обстрелу. Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян заявил, что в результате повторного удара азербайджанских вооруженных сил по городу Шуши в Карабахе пострадали трое журналистов.

"Это чудовищное преступление Азербайджана одновременно является вызовом всему цивилизованному человечеству", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД.

В Ереване напомнили, что "нанесение ударов по религиозным объектам и памятникам культурного наследия прописано в международном праве, как военное преступление, для которого не установлен срок давности".
Министерство обороны Азербайджана заявляло после разрушения церкви, что азербайджанские вооруженные силы не берут на прицел исторические, культурные и религиозные сооружения.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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