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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201008/kapitalizm-1578806830.html
В Госдуме прокомментировали заявление папы Римского о провале капитализма
Высказывания папы Римского Франциска о неэффективности рыночного капитализма вызывают "немалый интерес", и к ним должны внимательнее прислушаться ведущие силы... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:44
2020-10-08T12:48
религия
русская православная церковь
госдума рф
европа
общество
религия и мировоззрение
межпарламентская ассамблея православия
новости - религия и мировоззрение
франциск (хорхе марио бергольо)
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Высказывания папы Римского Франциска о неэффективности рыночного капитализма вызывают "немалый интерес", и к ним должны внимательнее прислушаться ведущие силы мировой политики, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов.Ватикан 4 октября обнародовал новую энциклику папы Римского Франциска Fratelli tutti ("Братья все") - основной документ по социально-политическим, нравственным и религиозным вопросам. Третья по счету энциклика понтифика состоит из восьми глав, в которых он затрагивает глобальные проблемы: социальную несправедливость, безработицу, неравенство, нищету, насилие над женщинами, торговлю людьми и человеческими органами. В частности, папа отмечает, что рыночный капитализм дискредитировал себя в пандемию коронавируса и показал свою неспособность решать важные для человечества задачи."Понтификат регулярно в условиях кризиса заявляет о том, что возможности капитализма исчерпаны. Потерпела крах не только теория "свободного рынка", но и нынешняя практика монополизации управления макроэкономическими процессами со стороны крупных государственных монополий и попытка выстроить однополярный мир, который невозможен без вооруженного вмешательства в дела независимых государств", - сказал Гаврилов.Он выразил сожаление в связи с тем, что "заявления Ватикана часто остаются не замеченными основными акторами мировой политики". По мнению депутата, должен быть механизм, позволяющий сделать мнение крупных религиозных деятелей основанием для изменений светской политики, что особенно касается сферы решения проблем массовых бедствий, безработицы, роста нищеты и классового расслоения, приводящих к обострению противоречий на межконфессиональной и межнациональной основе."Это очень опасно. Поэтому мы считаем, что в поисках выхода из тупика, в который себя загнала Европа, надо относиться к Ватикану более серьезно", - отметил глава думского комитета. По его словам, важно изучить и модель православной этики, концепцию Русской православной церкви о социальном служении.В Европе, считает Гаврилов, не осталось оснований для солидарного общества, преодолевающего нищету и социальную рознь. Эти стандарты пытается реализовать и Межпарламентская ассамблея православия, которая, как считает Гаврилов, "может сформировать новую модель межгосударственных отношений, избавленную от вмешательств, агрессии и подавления прав человека".По его словам, понтифик предлагает вернуться к уже не раз декларируемым идеалам христианского социализма с механизмами мер социальной поддержки, ограниченного использования общественной собственности и централизованного распределения благ."В условиях общего кризиса экономической модели, усугубленного сырьевым кризисом, цифровым обществом, которое выталкивает людей с рынка труда, и пандемией, ставится вопрос о восстановлении таких институтов, как профсоюзы, социалистические партии. К сожалению, кризис так глубок, что он не может быть решен только этими путями, требуется радикальный пересмотр основ экономической политики, которые должны удовлетворять интересы, прежде всего, основных масс трудящихся людей", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20200925/pandemiya-1577786344.html
https://ria.ru/20200923/attestatsiya-1577630150.html
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религия, русская православная церковь, госдума рф, европа, общество, межпарламентская ассамблея православия, новости - религия и мировоззрение, франциск (хорхе марио бергольо), сергей гаврилов, ватикан

В Госдуме прокомментировали заявление папы Римского о провале капитализма

12:44 08.10.2020 (обновлено: 12:48 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Servizio Fotografico Vaticano / Перейти в фотобанкПапа Франциск проводит мессу в память о столетии со дня рождения святого Иоанна Павла II в Базилике Святого Петра
Папа Франциск проводит мессу в память о столетии со дня рождения святого Иоанна Павла II в Базилике Святого Петра - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Servizio Fotografico Vaticano
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Высказывания папы Римского Франциска о неэффективности рыночного капитализма вызывают "немалый интерес", и к ним должны внимательнее прислушаться ведущие силы мировой политики, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов.
Ватикан 4 октября обнародовал новую энциклику папы Римского Франциска Fratelli tutti ("Братья все") - основной документ по социально-политическим, нравственным и религиозным вопросам. Третья по счету энциклика понтифика состоит из восьми глав, в которых он затрагивает глобальные проблемы: социальную несправедливость, безработицу, неравенство, нищету, насилие над женщинами, торговлю людьми и человеческими органами. В частности, папа отмечает, что рыночный капитализм дискредитировал себя в пандемию коронавируса и показал свою неспособность решать важные для человечества задачи.
Папа Франциск проводит мессу в память о столетии со дня рождения святого Иоанна Павла II в Базилике Святого Петра - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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"Понтификат регулярно в условиях кризиса заявляет о том, что возможности капитализма исчерпаны. Потерпела крах не только теория "свободного рынка", но и нынешняя практика монополизации управления макроэкономическими процессами со стороны крупных государственных монополий и попытка выстроить однополярный мир, который невозможен без вооруженного вмешательства в дела независимых государств", - сказал Гаврилов.
Он выразил сожаление в связи с тем, что "заявления Ватикана часто остаются не замеченными основными акторами мировой политики". По мнению депутата, должен быть механизм, позволяющий сделать мнение крупных религиозных деятелей основанием для изменений светской политики, что особенно касается сферы решения проблем массовых бедствий, безработицы, роста нищеты и классового расслоения, приводящих к обострению противоречий на межконфессиональной и межнациональной основе.
"Это очень опасно. Поэтому мы считаем, что в поисках выхода из тупика, в который себя загнала Европа, надо относиться к Ватикану более серьезно", - отметил глава думского комитета. По его словам, важно изучить и модель православной этики, концепцию Русской православной церкви о социальном служении.
В Европе, считает Гаврилов, не осталось оснований для солидарного общества, преодолевающего нищету и социальную рознь.
"Справедливость и гармония - то, в чем нуждается современный мир. Россия имеет огромный опыт строительства справедливого общества, наша страна в наибольшей степени может сформулировать ответ на современные вызовы, поскольку в ее основе лежит коллективизм, солидарность, свобода", - отметил депутат.
Эти стандарты пытается реализовать и Межпарламентская ассамблея православия, которая, как считает Гаврилов, "может сформировать новую модель межгосударственных отношений, избавленную от вмешательств, агрессии и подавления прав человека".
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По его словам, понтифик предлагает вернуться к уже не раз декларируемым идеалам христианского социализма с механизмами мер социальной поддержки, ограниченного использования общественной собственности и централизованного распределения благ.
"В условиях общего кризиса экономической модели, усугубленного сырьевым кризисом, цифровым обществом, которое выталкивает людей с рынка труда, и пандемией, ставится вопрос о восстановлении таких институтов, как профсоюзы, социалистические партии. К сожалению, кризис так глубок, что он не может быть решен только этими путями, требуется радикальный пересмотр основ экономической политики, которые должны удовлетворять интересы, прежде всего, основных масс трудящихся людей", - заключил собеседник агентства.
 
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Религия и мировоззрениеРелигияРусская православная церковьГосдума РФЕвропаОбществоМежпарламентская ассамблея православияНовости - Религия и мировоззрениеФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Сергей ГавриловВатикан
 
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