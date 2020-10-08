https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578856167.html

Камчатские реки оказались в разы "грязнее" океана

"Значительные превышения" норм по фосфатам и фенолам найдены в реках, впадающих в Авачинский залив на Камчатке, — в разы больше, чем в самом океане, говорится в РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:48

2020-10-08T15:48

2020-10-08T17:34

загрязнение воды на камчатке

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> "Значительные превышения" норм по фосфатам и фенолам найдены в реках, впадающих в Авачинский залив на Камчатке, — в разы больше, чем в самом океане, говорится в документах <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a>.Пробы взяли в Авачинском заливе, реках Таенка, Халактырка, Кирпичная, а также в озере Халактырское.Самое значительное загрязнение обнаружено в реке Кирпичной перед впадением в озеро Халактырское. Уровень фосфатов там превышен в 10,8 раза, железа — в 6,7 раза, аммония — 6,2 раза, фенолов — 2,9 раза.Загрязнение воды в устье реки Таенки показало превышение в 4,4 раза по фосфатам и 5,4 раза по железу. В устье реки Халактырки превышение в 2,2 раза по фосфатам, в 7,2 по железу и в 3,6 по фенолам.Поверхностные воды Таенки загрязнены фосфатами и железом. Вода реки Халактырки в районе очистных сооружений Камчатской ТЭЦ-2 загрязнена фенолами (превышение в 6,9 раза), фосфат-ионами (в два раза) и общим железом (в 2,1 раза).Вода озера Халактырское в районе выпуска "Камчатского водоканала" загрязнена фенолами (превышение в 4,2 раза), фосфатами (в 2,8 раза) и тоже общим железом (в 2,7 раза).Вода в Авачинской бухте была загрязнена в устье рек Таенка и Халактырка. Максимальное превышение по железу — в 2,4 раза — обнаружено при впадении Халактырки в залив.Кроме того, грунт озера Халактырское в районе выпуска того же водоканала оказался загрязнен нефтепродуктами — выше нормы в 4,3 раза.Также загрязенной оказалась река Мунтушка, самое значительное превышение по фосфатам — в 5,7 раза. Мунтушка течет вблизи полигона отходов (ведомство не уточняет, какого). После полигона превышение по фосфатам вырастает до 6,5 раза.

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/kamchatka-1578823089.html

https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578789350.html

Alex Z ну как говорится в анекдоте "воздух не заметишь, пока его не испортят". С экологией проблема та же - полигоны, очистные, заводы и прочая, прочая, прочая - сбрасывали и сбрасывают, потому что так дешевле. А до сих пор же канало. Вроде не видно было сразу. А то, что эффекты могут постепенно накапливаться и вдруг вылиться в очень серьезную проблему, никто не задумывается, так как сразу после сброса проблемы нет. И так как это дешевле. Что там слышно с Норильском? Потанин уже занес, кому надо? 18

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз. 2020-10-08T15:48 true PT1M09S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), происшествия