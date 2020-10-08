https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578818569.html

Власти Камчатки опубликовали данные проб из загрязненной акватории

Камчатские власти начали размещать в открытом доступе полную версию всех результатов анализов проб, которые берутся в загрязнённом Авачинском заливе, написал... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T13:32

2020-10-08T13:32

2020-10-08T13:32

загрязнение воды на камчатке

владимир солодов

следственный комитет россии (ск рф)

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578769232_0:131:1280:851_1400x0_80_0_0_9260f5d6b325c71afe788181dd07c3e5.jpg

<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Камчатские власти начали размещать <a href="https://www.kamgov.ru/pacific_ocean" target="_blank" rel="nofollow noopener">в открытом доступе</a> полную версию всех результатов анализов проб, которые берутся в загрязнённом Авачинском заливе, написал губернатор края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> в своём <a href="https://t.me/vsolodovbrief" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Он отметил, что главной задачей сегодня является установление истинных причин экологического происшествия у берегов Камчатки. За последнюю неделю были собраны сотни анализов, над которыми работают лучшие лаборатории России."С сегодняшнего дня размещаем полную версию всех результатов анализов проб, которые берутся в Авачинском заливе. Завтра заработает картографическая основа для более удобной визуализации", - сказал Солодов.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Расширенный анализ проб воды в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будет завершен к 8 октября. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/kamchatka-1578763090.html

2

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз. 2020-10-08T13:32 true PT1M09S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, следственный комитет россии (ск рф), москва, общество