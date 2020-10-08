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Камчатский край
Камчатский край
https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578761403.html
Загрязнение вод не скажется на турпотоке на Камчатку, заявил губернатор
Ситуация с загрязнением прибрежных вод на Камчатке, несмотря на ее серьезность, не скажется на туристическом потоке в регион в следующем сезоне, угрозы для... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T09:35
2020-10-08T10:01
туризм
камчатский край
загрязнение воды на камчатке
владимир солодов
новости - туризм
камчатский край
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с загрязнением прибрежных вод на <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатке</a>, несмотря на ее серьезность, не скажется на туристическом потоке в регион в следующем сезоне, угрозы для здоровья людей нет, сообщил в интервью РИА Новости губернатор <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>."Я думаю, что нет (не скажется). Мы все для этого сделаем, чтобы показать, что нахождение на Камчатке безопасно для людей, что наша уникальная природа справится и с этим испытанием, которое мы, люди, для нее устроили. И, конечно, режим, в котором мы работаем - максимально открытый, публичный, когда каждый человек может приехать, посмотреть, сделать репортаж. Он и призван показать, что явление серьезное, экологическое происшествие, и мы отнюдь не склонны его замалчивать или как-то недооценивать, но при этом моменте угрозы для жизни или здоровья местных жителей или туристов у нас нет", - отметил Солодов.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября. СК завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".
https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578744044.html
камчатский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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туризм, загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, новости - туризм, камчатский край

Загрязнение вод не скажется на турпотоке на Камчатку, заявил губернатор

09:35 08.10.2020 (обновлено: 10:01 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов во время совместного рейда по акватории Авачинского залива и Авачинской губы с сотрудниками управления МЧС России
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время совместного рейда по акватории Авачинского залива и Авачинской губы с сотрудниками управления МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости. Ситуация с загрязнением прибрежных вод на Камчатке, несмотря на ее серьезность, не скажется на туристическом потоке в регион в следующем сезоне, угрозы для здоровья людей нет, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Солодов.
"Я думаю, что нет (не скажется). Мы все для этого сделаем, чтобы показать, что нахождение на Камчатке безопасно для людей, что наша уникальная природа справится и с этим испытанием, которое мы, люди, для нее устроили. И, конечно, режим, в котором мы работаем - максимально открытый, публичный, когда каждый человек может приехать, посмотреть, сделать репортаж. Он и призван показать, что явление серьезное, экологическое происшествие, и мы отнюдь не склонны его замалчивать или как-то недооценивать, но при этом моменте угрозы для жизни или здоровья местных жителей или туристов у нас нет", - отметил Солодов.
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября. СК завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".
Сотрудник СК РФ на берегу Авачинского залива в Камчатском крае. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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В воде у побережья Камчатки не обнаружили токсинов
 
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Камчатский крайТуризмЗагрязнение воды на КамчаткеВладимир СолодовНовости - ТуризмКамчатский край
 
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