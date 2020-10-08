https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578761403.html

Загрязнение вод не скажется на турпотоке на Камчатку, заявил губернатор

Ситуация с загрязнением прибрежных вод на Камчатке, несмотря на ее серьезность, не скажется на туристическом потоке в регион в следующем сезоне, угрозы для... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T09:35

2020-10-08T09:35

2020-10-08T10:01

туризм

камчатский край

загрязнение воды на камчатке

владимир солодов

новости - туризм

камчатский край

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с загрязнением прибрежных вод на <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатке</a>, несмотря на ее серьезность, не скажется на туристическом потоке в регион в следующем сезоне, угрозы для здоровья людей нет, сообщил в интервью РИА Новости губернатор <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>."Я думаю, что нет (не скажется). Мы все для этого сделаем, чтобы показать, что нахождение на Камчатке безопасно для людей, что наша уникальная природа справится и с этим испытанием, которое мы, люди, для нее устроили. И, конечно, режим, в котором мы работаем - максимально открытый, публичный, когда каждый человек может приехать, посмотреть, сделать репортаж. Он и призван показать, что явление серьезное, экологическое происшествие, и мы отнюдь не склонны его замалчивать или как-то недооценивать, но при этом моменте угрозы для жизни или здоровья местных жителей или туристов у нас нет", - отметил Солодов.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября. СК завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".

https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578744044.html

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, новости - туризм, камчатский край