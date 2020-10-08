https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578759784.html

На Камчатке начали подготовку к рекультивации Козельского полигона

Власти Камчатки начали процесс по включению Козельского полигона ядохимикатов в реестр объектов накопленного экологического вреда для последующей рекультивации, РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T09:25

2020-10-08T09:25

2020-10-08T09:25

загрязнение воды на камчатке

владимир солодов

светлана радионова

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

москва

камчатский край

общество

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Власти Камчатки начали процесс по включению Козельского полигона ядохимикатов в реестр объектов накопленного экологического вреда для последующей рекультивации, сообщил в интервью РИА Новости глава региона <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>.Накануне он рассказал, что Козельский полигон ядохимикатов в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a> будет рекультивирован независимо от того, была ли утечка хранящихся там токсичных веществ. Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Radionova/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Радионова</a> сообщила, что токсины не обнаружили в ручье рядом с Козельским полигоном. На самой территории взяты пробы почвы и грунтовых вод."Сейчас мы будем определяться по алгоритму действий по этому направлению. С <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> будем работать в установленном порядке по включению его в качестве объекта накопленного экологического вреда и потом рекультивации", - сказал губернатор.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Расширенный анализ проб воды в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будет завершен к 8 октября. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".

https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578664704.html

москва

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз. 2020-10-08T09:25 true PT1M09S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, светлана радионова, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), москва, камчатский край, общество