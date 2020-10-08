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https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578756425.html
Акватория у Кроноцкого заповедника не загрязнена, заявил Солодов
Изменения цвета морской воды на Камчатке фиксируются на нескольких участках, но севернее Халактырского пляжа, в том числе у Кроноцкого заповедника, визуально... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T08:59
2020-10-08T08:59
загрязнение воды на камчатке
владимир солодов
следственный комитет россии (ск рф)
москва
общество
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Изменения цвета морской воды на Камчатке фиксируются на нескольких участках, но севернее Халактырского пляжа, в том числе у Кроноцкого заповедника, визуально загрязнения не отмечаются, сообщил в интервью РИА Новости глава региона <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>."Мы разные проявления видим. На Халактырском пляже были жалобы серферов на здоровье. Больше ничего там не было, ни массового падежа морских обителей, ни серьезных изменений в океане там не наблюдалось. Халактырский пляж – это самое посещаемое место, там много людей, поэтому, вероятнее всего, там и зафиксировали, что у людей есть ухудшение самочувствия", - сказал Солодов.По его словам, бухты Большая и Малая Лагерные, Бабья – тоже посещаемые места, и там люди фиксировали выброс погибших морских обитателей."Поскольку это в Авачинской бухте, заборы проб там все время ведутся. Несколько раз были обнаружены превышения фенола и нефтепродуктов в не опасных для жизни концентрациях, но тем не менее… И там тоже люди часто бывают и видят, что выбрасывает на берег. Хотя местные жители не говорят, что это превышает в разы обычное состояние после шторма – в принципе, в шторм нормально, что на берегу в большом объеме гидробионты", - отметил губернатор.Он рассказал, что морская вода изменила цвет в районе впадения реки Налычево – это севернее Халактырского пляжа. Там пробы тоже берутся и анализируются."Дело в том, что те космоснимки, которые были, пока не позволяют однозначно сделать вывод о том, в чем причина. В другие годы тоже видим по снимкам похожие изменения – когда вода пресная смешивается с соленой, ее цвет с высоты отличатся. Тем более, реки у нас текут по вулканам, там возникает большое количество естественных примесей. С точки зрения гибели подводных обитателей – они были зафиксированы к югу от Авачинской бухты - это бухта Саранная и вокруг нее", - пояснил собеседник.Солодов отметил, что южнее этой бухты отмечаются изменения цвета воды. Массовую гибель гидробионтов дайверы зафиксировали возле острова Старичкова. Это место, где часто проводятся водолазные спуски, и дайверы могут сравнить увиденное с тем, как было там раньше.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Расширенный анализ проб воды в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будет завершен к 8 октября. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".
https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578755622.html
https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578748693.html
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Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК
В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз.
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загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, следственный комитет россии (ск рф), москва, общество

Акватория у Кроноцкого заповедника не загрязнена, заявил Солодов

08:59 08.10.2020
 
© Фото : Instagram/Кроноцкий государственный заповедникМногодетная медвежья семья на берегу Кроноцкого залива
Многодетная медвежья семья на берегу Кроноцкого залива - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : Instagram/Кроноцкий государственный заповедник
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости. Изменения цвета морской воды на Камчатке фиксируются на нескольких участках, но севернее Халактырского пляжа, в том числе у Кроноцкого заповедника, визуально загрязнения не отмечаются, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Владимир Солодов.
"Мы разные проявления видим. На Халактырском пляже были жалобы серферов на здоровье. Больше ничего там не было, ни массового падежа морских обителей, ни серьезных изменений в океане там не наблюдалось. Халактырский пляж – это самое посещаемое место, там много людей, поэтому, вероятнее всего, там и зафиксировали, что у людей есть ухудшение самочувствия", - сказал Солодов.
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Вчера, 08:51
Во Владивосток прибыли первые пробы с загрязненных участков на Камчатке
По его словам, бухты Большая и Малая Лагерные, Бабья – тоже посещаемые места, и там люди фиксировали выброс погибших морских обитателей.
"Поскольку это в Авачинской бухте, заборы проб там все время ведутся. Несколько раз были обнаружены превышения фенола и нефтепродуктов в не опасных для жизни концентрациях, но тем не менее… И там тоже люди часто бывают и видят, что выбрасывает на берег. Хотя местные жители не говорят, что это превышает в разы обычное состояние после шторма – в принципе, в шторм нормально, что на берегу в большом объеме гидробионты", - отметил губернатор.
Он рассказал, что морская вода изменила цвет в районе впадения реки Налычево – это севернее Халактырского пляжа. Там пробы тоже берутся и анализируются.
"Дело в том, что те космоснимки, которые были, пока не позволяют однозначно сделать вывод о том, в чем причина. В другие годы тоже видим по снимкам похожие изменения – когда вода пресная смешивается с соленой, ее цвет с высоты отличатся. Тем более, реки у нас текут по вулканам, там возникает большое количество естественных примесей. С точки зрения гибели подводных обитателей – они были зафиксированы к югу от Авачинской бухты - это бухта Саранная и вокруг нее", - пояснил собеседник.
Солодов отметил, что южнее этой бухты отмечаются изменения цвета воды. Массовую гибель гидробионтов дайверы зафиксировали возле острова Старичкова. Это место, где часто проводятся водолазные спуски, и дайверы могут сравнить увиденное с тем, как было там раньше.
"Это те точки, которые мы анализируем. Вчера вертолетом пролетели достаточно далеко на юг – там никаких визуальных проявлений не видно, на север – то же самое. Севернее мыса Налычево не было никаких проявлений. Инспекторы Кроноцкого заповедника на всех прибрежных участках постоянно анализируют ситуацию, ничего тревожного не замечают, не сигнализируют ни о каких явлениях", - заключил Солодов.
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября. СК завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".
Ученые ДВФУ во время исследования акватории в районе Халактырского пляжа - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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Загрязнение воды на КамчаткеВладимир СолодовСледственный комитет России (СК РФ)МоскваОбщество
 
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