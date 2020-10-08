https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578756425.html

Акватория у Кроноцкого заповедника не загрязнена, заявил Солодов

Изменения цвета морской воды на Камчатке фиксируются на нескольких участках, но севернее Халактырского пляжа, в том числе у Кроноцкого заповедника, визуально... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T08:59

2020-10-08T08:59

2020-10-08T08:59

загрязнение воды на камчатке

владимир солодов

следственный комитет россии (ск рф)

москва

общество

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Изменения цвета морской воды на Камчатке фиксируются на нескольких участках, но севернее Халактырского пляжа, в том числе у Кроноцкого заповедника, визуально загрязнения не отмечаются, сообщил в интервью РИА Новости глава региона <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>."Мы разные проявления видим. На Халактырском пляже были жалобы серферов на здоровье. Больше ничего там не было, ни массового падежа морских обителей, ни серьезных изменений в океане там не наблюдалось. Халактырский пляж – это самое посещаемое место, там много людей, поэтому, вероятнее всего, там и зафиксировали, что у людей есть ухудшение самочувствия", - сказал Солодов.По его словам, бухты Большая и Малая Лагерные, Бабья – тоже посещаемые места, и там люди фиксировали выброс погибших морских обитателей."Поскольку это в Авачинской бухте, заборы проб там все время ведутся. Несколько раз были обнаружены превышения фенола и нефтепродуктов в не опасных для жизни концентрациях, но тем не менее… И там тоже люди часто бывают и видят, что выбрасывает на берег. Хотя местные жители не говорят, что это превышает в разы обычное состояние после шторма – в принципе, в шторм нормально, что на берегу в большом объеме гидробионты", - отметил губернатор.Он рассказал, что морская вода изменила цвет в районе впадения реки Налычево – это севернее Халактырского пляжа. Там пробы тоже берутся и анализируются."Дело в том, что те космоснимки, которые были, пока не позволяют однозначно сделать вывод о том, в чем причина. В другие годы тоже видим по снимкам похожие изменения – когда вода пресная смешивается с соленой, ее цвет с высоты отличатся. Тем более, реки у нас текут по вулканам, там возникает большое количество естественных примесей. С точки зрения гибели подводных обитателей – они были зафиксированы к югу от Авачинской бухты - это бухта Саранная и вокруг нее", - пояснил собеседник.Солодов отметил, что южнее этой бухты отмечаются изменения цвета воды. Массовую гибель гидробионтов дайверы зафиксировали возле острова Старичкова. Это место, где часто проводятся водолазные спуски, и дайверы могут сравнить увиденное с тем, как было там раньше.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Расширенный анализ проб воды в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будет завершен к 8 октября. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".

https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578755622.html

https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578748693.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз. 2020-10-08T08:59 true PT1M09S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, следственный комитет россии (ск рф), москва, общество