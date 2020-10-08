https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578750688.html

Власти Камчатки будут на связи с серферами после загрязнения моря

Власти Камчатки через руководителя серф-школы будут поддерживать связь с разъехавшимися по домам серфингистами из других регионов, получая информацию об их... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T08:01

2020-10-08T08:01

2020-10-08T09:35

туризм

новости - туризм

загрязнение воды на камчатке

владимир солодов

следственный комитет россии (ск рф)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

генеральная прокуратура рф

дмитрий кобылкин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578553202_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_7b80ddd830651b4f8ff7527adc397f3a.jpg

<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Власти Камчатки через руководителя серф-школы будут поддерживать связь с разъехавшимися по домам серфингистами из других регионов, получая информацию об их самочувствии и результатах обследования в связи с загрязнением морской воды, сообщил в интервью РИА Новости губернатор <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>.Ранее представители одной из серф-школ на Халактырском пляже сообщили РИА Новости, что многие из тех, кто приезжает учиться серфингу на побережье Камчатки, - москвичи. В среду последние из сотрудников серф-школ покинули лагеря на пляже."Безусловно (будем поддерживать связь – ред.). Есть руководитель школы Антон Морозов, мы с ним в контакте... Проще так, поскольку это организованное сообщество - и через него со всеми контакт будем поддерживать", - сказал Солодов.Он отметил, что серферы из других регионов будут обследоваться по месту жительства.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению председателя <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бастрыкина</a> переданы в центральный аппарат ведомства. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.

https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578750067.html

https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578622529.html

москва

камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз. 2020-10-08T08:01 true PT1M09S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, следственный комитет россии (ск рф), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), генеральная прокуратура рф, дмитрий кобылкин, москва, камчатский край, происшествия