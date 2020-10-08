https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578750067.html

После загрязнения моря на Камчатке восемь человек получили ожоги роговицы

Порядка 20 человек обследованы врачами на Камчатке после жалоб на ухудшение состояния здоровья из-за загрязнённой морской воды, у восьми из них диагностированы... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T07:54

2020-10-08T07:54

2020-10-08T07:54

загрязнение воды на камчатке

владимир солодов

светлана радионова

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

москва

происшествия

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Порядка 20 человек обследованы врачами на Камчатке после жалоб на ухудшение состояния здоровья из-за загрязнённой морской воды, у восьми из них диагностированы ожоги роговицы, сообщил РИА Новости глава региона <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>.Ранее сотрудники одной из трех серф-школ на Халактырском пляже на Камчатке сообщили РИА Новости, что всего в их лагере пострадали от контакта с водой около 60 человек."В общей сложности мы обследовали около 20 человек, у восьми человек зафиксирован диагноз "ожог роговицы первой степени" – это легкая степень, не требует госпитализации, специфического лечения, выписаны капли, профилактические осмотры проводятся. К нам завтра прибывают специалисты Федерального медико-биологического агентства для еще более развернутого анализа состояния здоровья людей и забора проб, анализа на токсины", - сказал губернатор.Он отметил, что ухудшения состояния у пострадавших не выявлено. "Мы это все отслеживаем. Каждый, кто обращался, ведет дневник состояния здоровья. К счастью, ухудшений не наблюдается", - заявил Солодов.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Расширенный анализ проб воды в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будет завершен к 8 октября.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды". Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Токсичных веществ в пробах морской воды на Камчатке не обнаружено, <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> запросил данные по авариям морских судов и проверит инфраструктурные объекты, сообщила глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Radionova/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Радионова</a> на встрече с пострадавшими из-за загрязнения акватории серферами.

https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578748895.html

https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578744044.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз. 2020-10-08T07:54 true PT1M09S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, светлана радионова, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), москва, происшествия