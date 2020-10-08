Дайверы системно обследуют морское дно на Камчатке
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСотрудники СК РФ в акватории Авачинского залива в Камчатском крае. Скриншот видео
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости. Дайверы проведут систематические погружения у побережья Камчатки, чтобы можно было делать выводы об объеме поражения морских биоресурсов и подсчитать ущерб, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Владимир Солодов.
Ранее власти региона привели слова научного сотрудника Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Ивана Усатова, который рассказал, что результаты погружений показали, что на глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса (обитателей дна водоемов) - 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень малом количестве, отмечал ученый.
"У нас нет пока оценки падения гидробионтов на всей акватории. Было два погружения, и в этих двух погружениях локально было (зафиксировано – ред.) массовое падение. Но мы не можем говорить, что на всей акватории 95% погибло, это неверно, ученые этого не говорили. Как только погода улучшится – сейчас у нас шторм, высокие волны и ветер на море - мы продолжим экспедиции с дайверами. Сейчас они готовятся с тем, чтобы систематично провести погружение, и можно было бы делать выводы об объеме поражения водных биоресурсов. После этого можно будет говорить о расчете понесенного ущерба, этим занимается КамчатНИРО", - сказал Солодов.
Он отметил, что пока рано говорить о том, как скоро экосистема может восстановиться.
"Потому что мы не понимаем, от чего восстановиться - и объем бедствия, ни причины. Когда ученые это выяснят, можно будет делать прогнозы по восстановлению", - добавил губернатор.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.
Минприроды Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что Росприроднадзор не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.
Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.
Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина переданы в центральный аппарат ведомства. Генпрокуратура РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.