Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578748895.html
Дайверы системно обследуют морское дно на Камчатке
Дайверы проведут систематические погружения у побережья Камчатки, чтобы можно было делать выводы об объеме поражения морских биоресурсов и подсчитать ущерб,... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T07:37
2020-10-08T07:37
загрязнение воды на камчатке
камчатский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578613278_0:0:1085:611_1400x0_80_0_0_b907efee630d939721aa81f78a3fef93.jpg
<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Дайверы проведут систематические погружения у побережья <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank">Камчатки</a>, чтобы можно было делать выводы об объеме поражения морских биоресурсов и подсчитать ущерб, сообщил в интервью РИА Новости глава региона <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>.Ранее власти региона привели слова научного сотрудника <a href="http://ria.ru/organization_Kronockijj_zapovednik/" target="_blank" data-auto="true">Кроноцкого заповедника</a> и Тихоокеанского института географии Ивана Усатова, который рассказал, что результаты погружений показали, что на глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса (обитателей дна водоемов) - 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень малом количестве, отмечал ученый.Он отметил, что пока рано говорить о том, как скоро экосистема может восстановиться."Потому что мы не понимаем, от чего восстановиться - и объем бедствия, ни причины. Когда ученые это выяснят, можно будет делать прогнозы по восстановлению", - добавил губернатор.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению председателя <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бастрыкина</a> переданы в центральный аппарат ведомства. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.
https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578748693.html
https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578747640.html
камчатский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578613278_80:0:1040:720_1400x0_80_0_0_bb2bf3f868992099ded207c4578f19d0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
загрязнение воды на камчатке, камчатский край, происшествия

Дайверы системно обследуют морское дно на Камчатке

07:37 08.10.2020
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСотрудники СК РФ в акватории Авачинского залива в Камчатском крае. Скриншот видео
Сотрудники СК РФ в акватории Авачинского залива в Камчатском крае. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости. Дайверы проведут систематические погружения у побережья Камчатки, чтобы можно было делать выводы об объеме поражения морских биоресурсов и подсчитать ущерб, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Владимир Солодов.
Ранее власти региона привели слова научного сотрудника Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Ивана Усатова, который рассказал, что результаты погружений показали, что на глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса (обитателей дна водоемов) - 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень малом количестве, отмечал ученый.
"У нас нет пока оценки падения гидробионтов на всей акватории. Было два погружения, и в этих двух погружениях локально было (зафиксировано – ред.) массовое падение. Но мы не можем говорить, что на всей акватории 95% погибло, это неверно, ученые этого не говорили. Как только погода улучшится – сейчас у нас шторм, высокие волны и ветер на море - мы продолжим экспедиции с дайверами. Сейчас они готовятся с тем, чтобы систематично провести погружение, и можно было бы делать выводы об объеме поражения водных биоресурсов. После этого можно будет говорить о расчете понесенного ущерба, этим занимается КамчатНИРО", - сказал Солодов.
Он отметил, что пока рано говорить о том, как скоро экосистема может восстановиться.
Ученые ДВФУ во время исследования акватории в районе Халактырского пляжа - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 07:36
У берегов Камчатки выявили пятно загрязнения длиной в 40 километров
"Потому что мы не понимаем, от чего восстановиться - и объем бедствия, ни причины. Когда ученые это выяснят, можно будет делать прогнозы по восстановлению", - добавил губернатор.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.
Минприроды Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что Росприроднадзор не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.
Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.
Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина переданы в центральный аппарат ведомства. Генпрокуратура РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.
СК России устанавливает обстоятельства загрязнения акватории Авачинского залива - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 07:12
Росприроднадзор прокомментировал версию о подводных выбросах на Камчатке
 
Обсудить0
Загрязнение воды на КамчаткеКамчатский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05Объяснена взаимосвязь витамина D и COVID-19
02:00У Трампа не обнаружили признаков прогрессирующей болезни
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
22:27Власти Армении ужесточили режим военного положения
22:11Представлены новые процессоры AMD Ryzen, которые быстрее и дешевле Intel
22:08Армения заявила об уничтожении семи азербайджанских беспилотников
Лента новостейМолния