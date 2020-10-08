https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578748895.html

Дайверы системно обследуют морское дно на Камчатке

Дайверы проведут систематические погружения у побережья Камчатки, чтобы можно было делать выводы об объеме поражения морских биоресурсов и подсчитать ущерб,... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T07:37

2020-10-08T07:37

2020-10-08T07:37

загрязнение воды на камчатке

камчатский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578613278_0:0:1085:611_1400x0_80_0_0_b907efee630d939721aa81f78a3fef93.jpg

<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Дайверы проведут систематические погружения у побережья <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank">Камчатки</a>, чтобы можно было делать выводы об объеме поражения морских биоресурсов и подсчитать ущерб, сообщил в интервью РИА Новости глава региона <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>.Ранее власти региона привели слова научного сотрудника <a href="http://ria.ru/organization_Kronockijj_zapovednik/" target="_blank" data-auto="true">Кроноцкого заповедника</a> и Тихоокеанского института географии Ивана Усатова, который рассказал, что результаты погружений показали, что на глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса (обитателей дна водоемов) - 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень малом количестве, отмечал ученый.Он отметил, что пока рано говорить о том, как скоро экосистема может восстановиться."Потому что мы не понимаем, от чего восстановиться - и объем бедствия, ни причины. Когда ученые это выяснят, можно будет делать прогнозы по восстановлению", - добавил губернатор.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению председателя <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бастрыкина</a> переданы в центральный аппарат ведомства. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.

https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578748693.html

https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578747640.html

камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, камчатский край, происшествия