https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578747640.html

Росприроднадзор прокомментировал версию о подводных выбросах на Камчатке

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, комментируя версию о морских выбросах веществ со дна океана на Камчатке, сообщила, что достоверность этой версии... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T07:12

2020-10-08T07:12

2020-10-08T07:35

загрязнение воды на камчатке

светлана радионова

камчатский край

происшествия

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Глава Росприроднадзора <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Radionova/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Радионова</a>, комментируя версию о морских выбросах веществ со дна океана на <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank">Камчатке</a>, сообщила, что достоверность этой версии предстоит подтверждать учёным.Ранее в СМИ обсуждалась версия, что массовая гибель животных в районе Халактырского пляжа могла быть вызвана выбросами веществ со дна океана.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".

https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578744044.html

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, светлана радионова, камчатский край, происшествия