Росприроднадзор прокомментировал версию о подводных выбросах на Камчатке
07:12 08.10.2020 (обновлено: 07:35 08.10.2020)
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСК России устанавливает обстоятельства загрязнения акватории Авачинского залива
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, комментируя версию о морских выбросах веществ со дна океана на Камчатке, сообщила, что достоверность этой версии предстоит подтверждать учёным.
Ранее в СМИ обсуждалась версия, что массовая гибель животных в районе Халактырского пляжа могла быть вызвана выбросами веществ со дна океана.
"Учёные скажут. У меня таких специалистов нет, и я не могу такие выводы делать. Как только наука нам подтвердит любую научно обоснованную версию и на ней будут настаивать, значит, так и есть. Нет более грамотных специалистов, чем РАН", - сказала Радионова РИА Новости.
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября. СК завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".