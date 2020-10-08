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https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578747640.html
Росприроднадзор прокомментировал версию о подводных выбросах на Камчатке
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, комментируя версию о морских выбросах веществ со дна океана на Камчатке, сообщила, что достоверность этой версии... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T07:12
2020-10-08T07:35
загрязнение воды на камчатке
светлана радионова
камчатский край
происшествия
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Глава Росприроднадзора <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Radionova/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Радионова</a>, комментируя версию о морских выбросах веществ со дна океана на <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank">Камчатке</a>, сообщила, что достоверность этой версии предстоит подтверждать учёным.Ранее в СМИ обсуждалась версия, что массовая гибель животных в районе Халактырского пляжа могла быть вызвана выбросами веществ со дна океана.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".
https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578744044.html
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загрязнение воды на камчатке, светлана радионова, камчатский край, происшествия

Росприроднадзор прокомментировал версию о подводных выбросах на Камчатке

07:12 08.10.2020 (обновлено: 07:35 08.10.2020)
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСК России устанавливает обстоятельства загрязнения акватории Авачинского залива
СК России устанавливает обстоятельства загрязнения акватории Авачинского залива - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / СК РФ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, комментируя версию о морских выбросах веществ со дна океана на Камчатке, сообщила, что достоверность этой версии предстоит подтверждать учёным.
Ранее в СМИ обсуждалась версия, что массовая гибель животных в районе Халактырского пляжа могла быть вызвана выбросами веществ со дна океана.
"Учёные скажут. У меня таких специалистов нет, и я не могу такие выводы делать. Как только наука нам подтвердит любую научно обоснованную версию и на ней будут настаивать, значит, так и есть. Нет более грамотных специалистов, чем РАН", - сказала Радионова РИА Новости.
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября. СК завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".
Сотрудник СК РФ на берегу Авачинского залива в Камчатском крае. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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Загрязнение воды на КамчаткеСветлана РадионоваКамчатский крайПроисшествия
 
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