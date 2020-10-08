https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578744044.html
В воде у побережья Камчатки не обнаружили токсинов
Исследования не выявили токсинов в воде и воздухе у побережья Камчатки, где погибли морские животные. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T03:48
2020-10-08T03:48
2020-10-08T09:45
загрязнение воды на камчатке
камчатский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 8 окт — РИА Новости.</strong> Исследования не выявили токсинов в воде и воздухе у побережья <u><a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/">Камчатки</a></u>, где погибли морские животные.По его словам, есть отдельные превышения норм по нефтепродуктам и фенолам, но они не могли привести к подобной ситуации. Опасных веществ, как отметил Солодов, не обнаружили и в воздухе. Губернатор добавил, что все еще отрабатываются две версии загрязнения: техногенная — разлив вещества и природная — явления в самом океане."Самое главное сейчас — понять, что же все-таки послужило причиной такой массовой гибели и после этого двигаться по осмыслению этого процесса и предотвращения дальнейших последствий. <...> Уровень радиации находится в норме, замеры производятся ежедневно по всем точкам", — заключил Солодов.С 1 сентября по 3 октября в акватории Авачинского залива — в границах <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank">Петропавловска-Камчатского</a> и Елизовского района — изменился цвет воды в океане и погибли морские животные. Также пострадали люди: два серфингиста получили химические ожоги роговицы глаз. По предварительным данным, произошло загрязнение нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом. Идет расследование, проводятся экспертизы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/kamchatka-1578630416.html
https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578737899.html
Николай Васильевич
Спросите у Навального. Он точно знает.
120
Данил Некипелов
Ай-яй-яй, ой-ой-ой. А кто, а кто это сделал? Тактика слизана у Людвига Аристарховича.)))))
85
30
камчатский край
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
загрязнение воды на камчатке, камчатский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 8 окт — РИА Новости.
Исследования не выявили токсинов в воде и воздухе у побережья Камчатки
, где погибли морские животные.
"Пока на сегодняшний день можно сказать, что основной вывод — до сих пор тех отравляющих веществ, токсинов, которые могли привести к такому массовому падению гидробионтов, не выявлено. В частности, можно сказать, что отрицательные пробы получены на гептил, то, что много слухов и обсуждений порождало в соцсетях", — сообщил в интервью РИА Новости глава региона Владимир Солодов.
По его словам, есть отдельные превышения норм по нефтепродуктам и фенолам, но они не могли привести к подобной ситуации. Опасных веществ, как отметил Солодов, не обнаружили и в воздухе.
Губернатор добавил, что все еще отрабатываются две версии загрязнения: техногенная — разлив вещества и природная — явления в самом океане.
"Самое главное сейчас — понять, что же все-таки послужило причиной такой массовой гибели и после этого двигаться по осмыслению этого процесса и предотвращения дальнейших последствий. <...> Уровень радиации находится в норме, замеры производятся ежедневно по всем точкам", — заключил Солодов.
С 1 сентября по 3 октября в акватории Авачинского залива — в границах Петропавловска-Камчатского
и Елизовского района — изменился цвет воды в океане и погибли морские животные. Также пострадали люди: два серфингиста получили химические ожоги роговицы глаз.
По предварительным данным, произошло загрязнение нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом. Идет расследование, проводятся экспертизы.