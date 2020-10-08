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https://ria.ru/20201008/kadyrov-1578937162.html
Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал население республики на фоне ухудшающейся в мире ситуации с распространением коронавируса, пройти вакцинацию от гриппа, чтобы РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T23:48
2020-10-08T23:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
чеченская республика (чечня)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
рамзан кадыров
общество
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<strong><a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">ГРОЗНЫЙ</a>, 8 окт – РИА Новости.</strong> Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> призвал население республики на фоне ухудшающейся в мире ситуации с распространением коронавируса, пройти вакцинацию от гриппа, чтобы легче было бороться с COVID-19 в случае заражения.В четверг Кадыров провел заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу, обстановка в регионе, по мнению главы республики, не вызывает опасений."Все члены моей семьи уже прошли вакцинацию. Мы делаем её ежегодно. Я призываю жителей ЧР пройти вакцинацию от гриппа. Это поможет нам получить коллективный иммунитет и облегчить борьбу с коронавирусом", - заявил Кадыров на заседании оперативного штаба.Он поручил штабу усилить контроль за соблюдением требований <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, связанных с ношением масок, соблюдения социальной дистанции и санитарно-гигиенических мер.Кадыров рассказал, что на сегодняшний день в Чечне 446 человек с подтверждённым диагнозом, из них на стационаре 295 пациентов, 151 наблюдаются амбулаторно. За прошедшие сутки вирус выявлен у четырёх человек. Руководство при этом готово к развитию событий любой сложности: в медучреждениях развёрнуто 600 коек, имеется еще 350 резервных.Ранее в четверг оперштаб сообщил, что наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Чечне (0,2%).<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577611270.html
https://ria.ru/20201006/gripp-1578349909.html
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, чеченская республика (чечня), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), рамзан кадыров, общество

Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа

23:48 08.10.2020
 
© РИА Новости / Саид ЦарнаевГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 8 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал население республики на фоне ухудшающейся в мире ситуации с распространением коронавируса, пройти вакцинацию от гриппа, чтобы легче было бороться с COVID-19 в случае заражения.
В четверг Кадыров провел заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу, обстановка в регионе, по мнению главы республики, не вызывает опасений.
"Все члены моей семьи уже прошли вакцинацию. Мы делаем её ежегодно. Я призываю жителей ЧР пройти вакцинацию от гриппа. Это поможет нам получить коллективный иммунитет и облегчить борьбу с коронавирусом", - заявил Кадыров на заседании оперативного штаба.
Он поручил штабу усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора, связанных с ношением масок, соблюдения социальной дистанции и санитарно-гигиенических мер.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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Кадыров рассказал, что на сегодняшний день в Чечне 446 человек с подтверждённым диагнозом, из них на стационаре 295 пациентов, 151 наблюдаются амбулаторно. За прошедшие сутки вирус выявлен у четырёх человек. Руководство при этом готово к развитию событий любой сложности: в медучреждениях развёрнуто 600 коек, имеется еще 350 резервных.
Ранее в четверг оперштаб сообщил, что наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Чечне (0,2%).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЧеченская республика (Чечня)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Рамзан КадыровОбщество
 
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