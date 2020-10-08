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В Израиле рассказали, как страна будет выходить из карантина
Кабинет министров по борьбе с коронавирусом Израиля представил семиэтапный план выхода страны из общенационального карантина, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:18
2020-10-08T15:18
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Кабинет министров по борьбе с коронавирусом Израиля представил семиэтапный план выхода страны из общенационального карантина, сообщает пресс-служба министерства по туризму. Сначала планируется открытие детских садов и предприятий частного сектора, которые не работают с посетителями. При условии успешной реализация первого шага и сокращения заболеваемости, на втором этапе будет возобновлена учеба учеников 1-4 классов школ и работа магазинов. Далее планируется открытие государственных организаций, частных предприятий, а также салонов красоты и парикмахерских. Ресторанам будет разрешено принимать гостей под открытым небом. На четвертом этапе планируется возвращение к работе спортзалов, бассейнов, отелей, а также профессионального спорта.На пятом — аэропорт Бен-Гурион будет действовать без ограничений. Ресторанам и кафе разрешат принимать посетителей в помещениях, возобновится работа культурных учреждений.Шестой и седьмой этапы посвящены возвращению старших детей в школы.На осуществление всего плана потребуется минимум два с половиной месяца."Израиль прикладывает колоссальные усилия, чтобы выйти из карантина. Принятые жесткие меры, которые мы наблюдаем в стране, призваны ускорить процесс нормализации эпидемиологической обстановки, — комментирует Владимир Шкляр, директор департамента министерства турима Израиля в РФ и СНГ. — Мы очень заинтересованы в скорейшем возвращении жизни в прежнее русло и возобновлении туризма".
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туризм, туристы, новости - туризм, израиль

В Израиле рассказали, как страна будет выходить из карантина

15:18 08.10.2020
 
© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкМужчина с женщиной на набережной в Тель-Авиве
Мужчина с женщиной на набережной в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Амит Шааль
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Кабинет министров по борьбе с коронавирусом Израиля представил семиэтапный план выхода страны из общенационального карантина, сообщает пресс-служба министерства по туризму.
Сначала планируется открытие детских садов и предприятий частного сектора, которые не работают с посетителями. При условии успешной реализация первого шага и сокращения заболеваемости, на втором этапе будет возобновлена учеба учеников 1-4 классов школ и работа магазинов.
Далее планируется открытие государственных организаций, частных предприятий, а также салонов красоты и парикмахерских. Ресторанам будет разрешено принимать гостей под открытым небом. На четвертом этапе планируется возвращение к работе спортзалов, бассейнов, отелей, а также профессионального спорта.
На пятом — аэропорт Бен-Гурион будет действовать без ограничений. Ресторанам и кафе разрешат принимать посетителей в помещениях, возобновится работа культурных учреждений.
Шестой и седьмой этапы посвящены возвращению старших детей в школы.
На осуществление всего плана потребуется минимум два с половиной месяца.
"Израиль прикладывает колоссальные усилия, чтобы выйти из карантина. Принятые жесткие меры, которые мы наблюдаем в стране, призваны ускорить процесс нормализации эпидемиологической обстановки, — комментирует Владимир Шкляр, директор департамента министерства турима Израиля в РФ и СНГ. — Мы очень заинтересованы в скорейшем возвращении жизни в прежнее русло и возобновлении туризма".
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