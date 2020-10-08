https://ria.ru/20201008/izrail-1578840255.html

В Израиле рассказали, как страна будет выходить из карантина

Кабинет министров по борьбе с коронавирусом Израиля представил семиэтапный план выхода страны из общенационального карантина, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:18

2020-10-08T15:18

2020-10-08T15:18

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Кабинет министров по борьбе с коронавирусом Израиля представил семиэтапный план выхода страны из общенационального карантина, сообщает пресс-служба министерства по туризму. Сначала планируется открытие детских садов и предприятий частного сектора, которые не работают с посетителями. При условии успешной реализация первого шага и сокращения заболеваемости, на втором этапе будет возобновлена учеба учеников 1-4 классов школ и работа магазинов. Далее планируется открытие государственных организаций, частных предприятий, а также салонов красоты и парикмахерских. Ресторанам будет разрешено принимать гостей под открытым небом. На четвертом этапе планируется возвращение к работе спортзалов, бассейнов, отелей, а также профессионального спорта.На пятом — аэропорт Бен-Гурион будет действовать без ограничений. Ресторанам и кафе разрешат принимать посетителей в помещениях, возобновится работа культурных учреждений.Шестой и седьмой этапы посвящены возвращению старших детей в школы.На осуществление всего плана потребуется минимум два с половиной месяца."Израиль прикладывает колоссальные усилия, чтобы выйти из карантина. Принятые жесткие меры, которые мы наблюдаем в стране, призваны ускорить процесс нормализации эпидемиологической обстановки, — комментирует Владимир Шкляр, директор департамента министерства турима Израиля в РФ и СНГ. — Мы очень заинтересованы в скорейшем возвращении жизни в прежнее русло и возобновлении туризма".

https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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