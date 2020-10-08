https://ria.ru/20201008/izrail-1578840255.html
В Израиле рассказали, как страна будет выходить из карантина
Кабинет министров по борьбе с коронавирусом Израиля представил семиэтапный план выхода страны из общенационального карантина, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:18
2020-10-08T15:18
2020-10-08T15:18
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571663655_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_2969ec01d8f16917efdcf049e5c9b849.jpg
<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Кабинет министров по борьбе с коронавирусом Израиля представил семиэтапный план выхода страны из общенационального карантина, сообщает пресс-служба министерства по туризму. Сначала планируется открытие детских садов и предприятий частного сектора, которые не работают с посетителями. При условии успешной реализация первого шага и сокращения заболеваемости, на втором этапе будет возобновлена учеба учеников 1-4 классов школ и работа магазинов. Далее планируется открытие государственных организаций, частных предприятий, а также салонов красоты и парикмахерских. Ресторанам будет разрешено принимать гостей под открытым небом. На четвертом этапе планируется возвращение к работе спортзалов, бассейнов, отелей, а также профессионального спорта.На пятом — аэропорт Бен-Гурион будет действовать без ограничений. Ресторанам и кафе разрешат принимать посетителей в помещениях, возобновится работа культурных учреждений.Шестой и седьмой этапы посвящены возвращению старших детей в школы.На осуществление всего плана потребуется минимум два с половиной месяца."Израиль прикладывает колоссальные усилия, чтобы выйти из карантина. Принятые жесткие меры, которые мы наблюдаем в стране, призваны ускорить процесс нормализации эпидемиологической обстановки, — комментирует Владимир Шкляр, директор департамента министерства турима Израиля в РФ и СНГ. — Мы очень заинтересованы в скорейшем возвращении жизни в прежнее русло и возобновлении туризма".
https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571663655_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4cb0c3a496ebadae6c4998591d627152.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, израиль
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Кабинет министров по борьбе с коронавирусом Израиля представил семиэтапный план выхода страны из общенационального карантина, сообщает пресс-служба министерства по туризму.
Сначала планируется открытие детских садов и предприятий частного сектора, которые не работают с посетителями. При условии успешной реализация первого шага и сокращения заболеваемости, на втором этапе будет возобновлена учеба учеников 1-4 классов школ и работа магазинов.
Далее планируется открытие государственных организаций, частных предприятий, а также салонов красоты и парикмахерских. Ресторанам будет разрешено принимать гостей под открытым небом. На четвертом этапе планируется возвращение к работе спортзалов, бассейнов, отелей, а также профессионального спорта.
На пятом — аэропорт Бен-Гурион будет действовать без ограничений. Ресторанам и кафе разрешат принимать посетителей в помещениях, возобновится работа культурных учреждений.
Шестой и седьмой этапы посвящены возвращению старших детей в школы.
На осуществление всего плана потребуется минимум два с половиной месяца.
"Израиль прикладывает колоссальные усилия, чтобы выйти из карантина. Принятые жесткие меры, которые мы наблюдаем в стране, призваны ускорить процесс нормализации эпидемиологической обстановки, — комментирует Владимир Шкляр, директор департамента министерства турима Израиля в РФ и СНГ. — Мы очень заинтересованы в скорейшем возвращении жизни в прежнее русло и возобновлении туризма".