https://ria.ru/20201008/ishim-1578826176.html

Культурный центр и обновленный бульвар откроются в Ишиме

Обновленный бульвар имени Бориса Белоусова и новый Центр культурного развития откроются в Ишиме; ход строительных работ проверил губернатор Тюменской области... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:01

2020-10-08T14:01

2020-10-08T14:01

тюменская область

александр моор

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<strong>ТЮМЕНЬ, 8 окт - РИА Новости</strong>. Обновленный бульвар имени Бориса Белоусова и новый Центр культурного развития откроются в Ишиме; ход строительных работ проверил губернатор Тюменской области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Moor" target="_blank">Александр Моор</a>, сообщает его пресс-служба.Проект благоустройства бульвара в 2019 году стал победителем Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах, проводимого Минстроем РФ. В оформлении многофункциональных площадок бульвара создатели проекта обыграли темы реки Ишим и произведений русского писателя, уроженца Ишимского уезда Петра Ершова.Работы выполнены за счет средств федерального бюджета. Тюменская область профинансировала асфальтирование примыкающих к бульвару улиц и обустройство подъездов к жилым домам.Центр культурного развития возводится в рамках регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура". Окончание работ запланировано на IV квартал 2021 года, однако подрядчик обещает сдать объект раньше срока, отметили в пресс-службе.В центре на площади в 5 тысяч квадратных метров разместятся зрительный и танцевальный залы, кабинеты для кружков, административные помещения. В здании создадут условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. "Надеюсь, современный культурный центр станет центром творческой жизни города, а новый бульвар — любимым местом отдыха ишимцев", - привели в пресс-службе слова Моора.

https://ria.ru/20201006/medpunkty-1578522404.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор