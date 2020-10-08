https://ria.ru/20201008/ishim-1578826176.html
Культурный центр и обновленный бульвар откроются в Ишиме
Обновленный бульвар имени Бориса Белоусова и новый Центр культурного развития откроются в Ишиме; ход строительных работ проверил губернатор Тюменской области... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:01
2020-10-08T14:01
2020-10-08T14:01
тюменская область
александр моор
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<strong>ТЮМЕНЬ, 8 окт - РИА Новости</strong>. Обновленный бульвар имени Бориса Белоусова и новый Центр культурного развития откроются в Ишиме; ход строительных работ проверил губернатор Тюменской области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Moor" target="_blank">Александр Моор</a>, сообщает его пресс-служба.Проект благоустройства бульвара в 2019 году стал победителем Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах, проводимого Минстроем РФ. В оформлении многофункциональных площадок бульвара создатели проекта обыграли темы реки Ишим и произведений русского писателя, уроженца Ишимского уезда Петра Ершова.Работы выполнены за счет средств федерального бюджета. Тюменская область профинансировала асфальтирование примыкающих к бульвару улиц и обустройство подъездов к жилым домам.Центр культурного развития возводится в рамках регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура". Окончание работ запланировано на IV квартал 2021 года, однако подрядчик обещает сдать объект раньше срока, отметили в пресс-службе.В центре на площади в 5 тысяч квадратных метров разместятся зрительный и танцевальный залы, кабинеты для кружков, административные помещения. В здании создадут условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. "Надеюсь, современный культурный центр станет центром творческой жизни города, а новый бульвар — любимым местом отдыха ишимцев", - привели в пресс-службе слова Моора.
https://ria.ru/20201006/medpunkty-1578522404.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор
ТЮМЕНЬ, 8 окт - РИА Новости
. Обновленный бульвар имени Бориса Белоусова и новый Центр культурного развития откроются в Ишиме; ход строительных работ проверил губернатор Тюменской области Александр Моор
, сообщает его пресс-служба.
"Работы по благоустройству бульвара выполнены на 90%. Выполнено озеленение, установлены детские игровые комплексы, спортивные тренажеры, оборудуют скейт-парк", - говорится в сообщении.
Проект благоустройства бульвара в 2019 году стал победителем Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах, проводимого Минстроем РФ. В оформлении многофункциональных площадок бульвара создатели проекта обыграли темы реки Ишим и произведений русского писателя, уроженца Ишимского уезда Петра Ершова.
Работы выполнены за счет средств федерального бюджета. Тюменская область профинансировала асфальтирование примыкающих к бульвару улиц и обустройство подъездов к жилым домам.
Центр культурного развития возводится в рамках регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура". Окончание работ запланировано на IV квартал 2021 года, однако подрядчик обещает сдать объект раньше срока, отметили в пресс-службе.
В центре на площади в 5 тысяч квадратных метров разместятся зрительный и танцевальный залы, кабинеты для кружков, административные помещения. В здании создадут условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.
"Надеюсь, современный культурный центр станет центром творческой жизни города, а новый бульвар — любимым местом отдыха ишимцев", - привели в пресс-службе слова Моора.