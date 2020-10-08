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Работодателей могут обязать нанимать инвалидов

Работодателей могут обязать нанимать людей с инвалидностью в срок до полугода с момента создания таких рабочих мест, следует из проекта Минтруда. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T17:57

2020-10-08T17:57

2020-10-08T18:55

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Работодателей могут обязать нанимать людей с инвалидностью в срок до полугода с момента создания таких рабочих мест, следует из проекта <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhity_RF/" target="_blank">Минтруда</a>.В организациях, у которых более ста сотрудников, квоту для трудоустройства инвалидов предлагается установить в размере двух-четырех процентов от среднесписочной численности работников. Для предприятий, где задействованы от 35 до 100 человек, этот показатель составит не больше трех процентов, говорится в документе на портале проектов нормативных правовых актов.Согласно проекту, организации, не выполнившие квоту в установленный срок, не смогут претендовать на господдержку. В таких компаниях Минтруд предлагает штрафовать должностных лиц на сумму от пяти до десяти тысяч рублей, а юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20200716/1574470802.html

Anton Darlok Неправильно. Инвалиды не должны работать если не могут. Получается дискриминация здоровых когда здоровый должен брать на себя работу инвалида в смене и отдавать ему часть зарплаты. 29

Anton Darlok Это что за бред? В каждом дикси обяжут устроить инвалида? 17

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, общество