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Работодателей могут обязать нанимать инвалидов
Работодателей могут обязать нанимать людей с инвалидностью в срок до полугода с момента создания таких рабочих мест, следует из проекта Минтруда. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T17:57
2020-10-08T18:55
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Работодателей могут обязать нанимать людей с инвалидностью в срок до полугода с момента создания таких рабочих мест, следует из проекта <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhity_RF/" target="_blank">Минтруда</a>.В организациях, у которых более ста сотрудников, квоту для трудоустройства инвалидов предлагается установить в размере двух-четырех процентов от среднесписочной численности работников. Для предприятий, где задействованы от 35 до 100 человек, этот показатель составит не больше трех процентов, говорится в документе на портале проектов нормативных правовых актов.Согласно проекту, организации, не выполнившие квоту в установленный срок, не смогут претендовать на господдержку. В таких компаниях Минтруд предлагает штрафовать должностных лиц на сумму от пяти до десяти тысяч рублей, а юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20200716/1574470802.html
Неправильно. Инвалиды не должны работать если не могут. Получается дискриминация здоровых когда здоровый должен брать на себя работу инвалида в смене и отдавать ему часть зарплаты.
29
Это что за бред? В каждом дикси обяжут устроить инвалида?
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россия
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, общество

Работодателей могут обязать нанимать инвалидов

17:57 08.10.2020 (обновлено: 18:55 08.10.2020)
 
© Fotolia / Magdal3naИнвалидная коляска
Инвалидная коляска - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Fotolia / Magdal3na
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Работодателей могут обязать нанимать людей с инвалидностью в срок до полугода с момента создания таких рабочих мест, следует из проекта Минтруда.
В организациях, у которых более ста сотрудников, квоту для трудоустройства инвалидов предлагается установить в размере двух-четырех процентов от среднесписочной численности работников. Для предприятий, где задействованы от 35 до 100 человек, этот показатель составит не больше трех процентов, говорится в документе на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, организации, не выполнившие квоту в установленный срок, не смогут претендовать на господдержку. В таких компаниях Минтруд предлагает штрафовать должностных лиц на сумму от пяти до десяти тысяч рублей, а юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей.
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Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)РоссияОбщество
 
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