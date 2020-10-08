Дуэйн Джонсон занял третье место в мире по числу подписчиков в Instagram
19:54 08.10.2020 (обновлено: 23:02 08.10.2020)
© AP Photo / Invision/ Richard ShotwellДуэйн Джонсон
© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Американский рестлер и актер Дуэйн Скала Джонсон занял третье место в мире по количеству подписчиков в соцсети Instagram. За звездой фильмов "Царь скорпионов" и "Джуманджи: Зов джунглей" сейчас следит более 200 миллионов пользователей, сообщает ET Canada.
По этому случаю Джонсон опубликовал в соцсети праздничное видео, на котором рассказывает, какой урок усвоил, набрав 200 миллионов подписчиков.
"Вот что я узнал за последние несколько недель: надо всегда говорить правду. И когда вы говорите правду, делайте все возможное, чтобы преподнести ее с достоинством, состраданием, уважением и взяв себя в руки, — объясняет Дуэйн Джонсон. — Огромное спасибо за то, что дали мне возможность высказать мою правду".
Самой популярной персоной по количеству подписчиков в инстаграме продолжает оставаться португальский футболист Криштиану Роналду. За жизнью одного из самых известных спортсменов в мире наблюдает 238 миллионов пользователей. Второе место — у певицы Арианы Гранде, на которую подписано 203 миллиона пользователей.
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