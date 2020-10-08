https://ria.ru/20201008/instagram-1578883089.html

Дуэйн Джонсон занял третье место в мире по числу подписчиков в Instagram

Американский рестлер и актер Дуэйн Скала Джонсон занял третье место в мире по количеству подписчиков в соцсети Instagram. За звездой фильмов "Царь скорпионов" и РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T19:54

2020-10-08T19:54

2020-10-08T23:02

дуэйн джонсон

стиль жизни

новости культуры

знаменитости

ариана гранде

звезды

криштиану роналду

культура

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Американский рестлер и актер Дуэйн Скала Джонсон занял третье место в мире по количеству подписчиков в соцсети Instagram. За звездой фильмов "Царь скорпионов" и "Джуманджи: Зов джунглей" сейчас следит более 200 миллионов пользователей, <a href="https://etcanada.com/news/700245/dwayne-johnson-clears-200-million-instagram-followers-always-speak-your-truth/" target="_blank">сообщает</a> ET Canada.По этому случаю Джонсон опубликовал в соцсети праздничное видео, на котором рассказывает, какой урок усвоил, набрав 200 миллионов подписчиков. Самой популярной персоной по количеству подписчиков в инстаграме продолжает оставаться португальский футболист Криштиану Роналду. За жизнью одного из самых известных спортсменов в мире наблюдает 238 миллионов пользователей. Второе место — у певицы Арианы Гранде, на которую подписано 203 миллиона пользователей.

https://ria.ru/20201006/instagram-1578277330.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дуэйн джонсон, стиль жизни, новости культуры, знаменитости, ариана гранде, звезды, криштиану роналду