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https://ria.ru/20201008/instagram-1578883089.html
Дуэйн Джонсон занял третье место в мире по числу подписчиков в Instagram
Американский рестлер и актер Дуэйн Скала Джонсон занял третье место в мире по количеству подписчиков в соцсети Instagram. За звездой фильмов "Царь скорпионов" и РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T19:54
2020-10-08T23:02
дуэйн джонсон
стиль жизни
новости культуры
знаменитости
ариана гранде
звезды
криштиану роналду
культура
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Американский рестлер и актер Дуэйн Скала Джонсон занял третье место в мире по количеству подписчиков в соцсети Instagram. За звездой фильмов "Царь скорпионов" и "Джуманджи: Зов джунглей" сейчас следит более 200 миллионов пользователей, <a href="https://etcanada.com/news/700245/dwayne-johnson-clears-200-million-instagram-followers-always-speak-your-truth/" target="_blank">сообщает</a> ET Canada.По этому случаю Джонсон опубликовал в соцсети праздничное видео, на котором рассказывает, какой урок усвоил, набрав 200 миллионов подписчиков. Самой популярной персоной по количеству подписчиков в инстаграме продолжает оставаться португальский футболист Криштиану Роналду. За жизнью одного из самых известных спортсменов в мире наблюдает 238 миллионов пользователей. Второе место — у певицы Арианы Гранде, на которую подписано 203 миллиона пользователей.
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дуэйн джонсон, стиль жизни, новости культуры, знаменитости, ариана гранде, звезды, криштиану роналду

Дуэйн Джонсон занял третье место в мире по числу подписчиков в Instagram

19:54 08.10.2020 (обновлено: 23:02 08.10.2020)
 
© AP Photo / Invision/ Richard ShotwellДуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Американский рестлер и актер Дуэйн Скала Джонсон занял третье место в мире по количеству подписчиков в соцсети Instagram. За звездой фильмов "Царь скорпионов" и "Джуманджи: Зов джунглей" сейчас следит более 200 миллионов пользователей, сообщает ET Canada.
По этому случаю Джонсон опубликовал в соцсети праздничное видео, на котором рассказывает, какой урок усвоил, набрав 200 миллионов подписчиков.

"Вот что я узнал за последние несколько недель: надо всегда говорить правду. И когда вы говорите правду, делайте все возможное, чтобы преподнести ее с достоинством, состраданием, уважением и взяв себя в руки, — объясняет Дуэйн Джонсон. — Огромное спасибо за то, что дали мне возможность высказать мою правду".

Самой популярной персоной по количеству подписчиков в инстаграме продолжает оставаться португальский футболист Криштиану Роналду. За жизнью одного из самых известных спортсменов в мире наблюдает 238 миллионов пользователей. Второе место — у певицы Арианы Гранде, на которую подписано 203 миллиона пользователей.
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