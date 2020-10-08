https://ria.ru/20201008/igrushka-1578698003.html

Французы переснимут "Игрушку" со звездным составом

Французский режиссер Джеймс Ют намерен переснять культовый фильм "Игрушка" (1976) Франсиса Вебера, сообщает Premiere. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T05:59

2020-10-08T05:59

2020-10-08T05:59

культура

кино и сериалы

новости культуры

пьер ришар

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости</strong>. Французский режиссер Джеймс Ют намерен переснять культовый фильм "Игрушка" (1976) Франсиса Вебера, <a href="https://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Un-remake-du-Jouet-en-preparation-avec-Daniel-Auteuil-et-Jamel-Debbouze" target="_blank">сообщает</a> Premiere. В ремейке роль безработного журналиста сыграет Жамель Деббуз, а миллионера, который нанимает его в качестве "игрушки" к своему ребенку, станет Даниэль Отой. В оригинальной ленте эти роли исполняли Пьер Ришар и Мишель Буке.Джеймс Ют адаптировал историю и намерен показать ее "по-новому". Пока не известно, примут ли участие в ремейке Мишель Буке и Пьер Ришар (продюсировавший проект в 70-е).В 1982 году Ричард Доннер ("Предзнаменование", "Смертельное оружие") уже переснимал "Игрушку" с Ричардом Прайором в роли журналиста. Картина попала в двадцатку самых успешных фильмов 1982 года

https://ria.ru/20200812/1575631323.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, пьер ришар