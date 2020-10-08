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https://ria.ru/20201008/igrushka-1578698003.html
Французы переснимут "Игрушку" со звездным составом
Французский режиссер Джеймс Ют намерен переснять культовый фильм "Игрушка" (1976) Франсиса Вебера, сообщает Premiere. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T05:59
2020-10-08T05:59
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пьер ришар
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости</strong>. Французский режиссер Джеймс Ют намерен переснять культовый фильм "Игрушка" (1976) Франсиса Вебера, <a href="https://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Un-remake-du-Jouet-en-preparation-avec-Daniel-Auteuil-et-Jamel-Debbouze" target="_blank">сообщает</a> Premiere. В ремейке роль безработного журналиста сыграет Жамель Деббуз, а миллионера, который нанимает его в качестве "игрушки" к своему ребенку, станет Даниэль Отой. В оригинальной ленте эти роли исполняли Пьер Ришар и Мишель Буке.Джеймс Ют адаптировал историю и намерен показать ее "по-новому". Пока не известно, примут ли участие в ремейке Мишель Буке и Пьер Ришар (продюсировавший проект в 70-е).В 1982 году Ричард Доннер ("Предзнаменование", "Смертельное оружие") уже переснимал "Игрушку" с Ричардом Прайором в роли журналиста. Картина попала в двадцатку самых успешных фильмов 1982 года
https://ria.ru/20200812/1575631323.html
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кино и сериалы, новости культуры, пьер ришар

Французы переснимут "Игрушку" со звездным составом

05:59 08.10.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц, AFP/Alberto PizzoliАктеры Жамель Деббуз и Даниэль Отой
Актеры Жамель Деббуз и Даниэль Отой - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц, AFP/Alberto Pizzoli
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Французский режиссер Джеймс Ют намерен переснять культовый фильм "Игрушка" (1976) Франсиса Вебера, сообщает Premiere.
В ремейке роль безработного журналиста сыграет Жамель Деббуз, а миллионера, который нанимает его в качестве "игрушки" к своему ребенку, станет Даниэль Отой. В оригинальной ленте эти роли исполняли Пьер Ришар и Мишель Буке.
Джеймс Ют адаптировал историю и намерен показать ее "по-новому". Пока не известно, примут ли участие в ремейке Мишель Буке и Пьер Ришар (продюсировавший проект в 70-е).
В 1982 году Ричард Доннер ("Предзнаменование", "Смертельное оружие") уже переснимал "Игрушку" с Ричардом Прайором в роли журналиста. Картина попала в двадцатку самых успешных фильмов 1982 года
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