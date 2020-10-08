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Том Хэнкс спасает девочку в фильме "Новости со всего света"
Небольшой тизер фильма "Новости со всего света" с Томом Хэнксом в главной роли выложен на YouTube-канале студии Universal Pictures. РИА Новости, 08.10.2020
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культура
кино и сериалы
новости культуры
том хэнкс
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости</strong>. Небольшой тизер фильма "Новости со всего света" с Томом Хэнксом в главной роли <a href="https://www.youtube.com/watch?v=F8auVKAgyHI&amp;feature=emb_title" target="_blank">выложен</a> на YouTube-канале студии Universal Pictures.Режиссер и один из авторов сценария Пол Гринграсс в 2013 году снял "Капитана Филлипса" также с Томом Хэнксом. В основе новой его работы роман Полетт Джилес 2016 года о ветеране войны между Севером и Югом — капитане Джефферсоне Кайле Кидде, потерявшем жену. Он ездит из города в город и зарабатывает тем, что сообщает "заморские" новости из газет неграмотным местным жителям. В Техасе он знакомится с 10-летней девочкой, которую вырастили индейцы племени Кайова. Джоанну хотят вернуть родственникам против ее воли. Кидд соглашается ее сопровождать. По пути им встречается масса препятствий (в том числе бандиты). Вдвоем им предстоит преодолеть сотни миль в поисках места, которое каждый из них сможет назвать домом. Премьера "Новостей со всего света" намечена на 25 декабря 2020 года. Предыдущий фильма с участием Тома Хэнкса ("Грейхаунд") вышел три месяца назад.
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кино и сериалы, новости культуры, том хэнкс, техас

Том Хэнкс спасает девочку в фильме "Новости со всего света"

07:01 08.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Небольшой тизер фильма "Новости со всего света" с Томом Хэнксом в главной роли выложен на YouTube-канале студии Universal Pictures.
Режиссер и один из авторов сценария Пол Гринграсс в 2013 году снял "Капитана Филлипса" также с Томом Хэнксом.
В основе новой его работы роман Полетт Джилес 2016 года о ветеране войны между Севером и Югом — капитане Джефферсоне Кайле Кидде, потерявшем жену. Он ездит из города в город и зарабатывает тем, что сообщает "заморские" новости из газет неграмотным местным жителям.
В Техасе он знакомится с 10-летней девочкой, которую вырастили индейцы племени Кайова. Джоанну хотят вернуть родственникам против ее воли. Кидд соглашается ее сопровождать. По пути им встречается масса препятствий (в том числе бандиты). Вдвоем им предстоит преодолеть сотни миль в поисках места, которое каждый из них сможет назвать домом.
Премьера "Новостей со всего света" намечена на 25 декабря 2020 года.
Предыдущий фильма с участием Тома Хэнкса ("Грейхаунд") вышел три месяца назад.
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