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В Москве увеличилось число госпитализаций пациентов с COVID-19
Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве за последнюю неделю увеличилось на 14%, за сутки госпитализированы 1008 человек, сообщили в... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:49
2020-10-08T11:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> за последнюю неделю увеличилось на 14%, за сутки госпитализированы 1008 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.Уточняется, что 10,6% среди заболевших - дети, 41,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,4% – от 46 до 65 лет. Еще 12,1% от числа заболевших составляют люди в возрасте от 66 до 79 лет. Также 4,8% среди заболевших - старше 80 лет.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве увеличилось число госпитализаций пациентов с COVID-19

11:49 08.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве за последнюю неделю увеличилось на 14%, за сутки госпитализированы 1008 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

"В столице подтверждено 3323 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1008 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 14% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 255 человек", - сообщили в штабе.

Уточняется, что 10,6% среди заболевших - дети, 41,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,4% – от 46 до 65 лет. Еще 12,1% от числа заболевших составляют люди в возрасте от 66 до 79 лет. Также 4,8% среди заболевших - старше 80 лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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