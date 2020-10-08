https://ria.ru/20201008/gospitalizatsiya-1578790437.html

В Москве увеличилось число госпитализаций пациентов с COVID-19

Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве за последнюю неделю увеличилось на 14%, за сутки госпитализированы 1008 человек, сообщили в... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T11:49

2020-10-08T11:49

2020-10-08T11:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> за последнюю неделю увеличилось на 14%, за сутки госпитализированы 1008 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.Уточняется, что 10,6% среди заболевших - дети, 41,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,4% – от 46 до 65 лет. Еще 12,1% от числа заболевших составляют люди в возрасте от 66 до 79 лет. Также 4,8% среди заболевших - старше 80 лет.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578777502.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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