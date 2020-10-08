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Москва. Backstage
Это подкаст Москва. Backstage. Здесь мы говорим о том, как устроено коммунальное закулисье столицы. Разбираемся, какие службы обеспечивают жизнедеятельность города, и узнаем об интересных особенностях их работы.
https://ria.ru/20201008/gormost-1578588968.html
"Москва.Backstage". Как ухаживают за мостами, памятниками и фонтанами
За московскими памятниками, фонтанами и мостами следят работники одного предприятия – ГБУ "Гормост". Сколько специалистов необходимо, чтобы выполнять такой огромный объем работы каждый день? Какого ухода требуют эти городские сооружения? Как определяется необходимость их реставрации?
2020-10-08T14:00
2020-10-08T14:00
москва. backstage
подкаст
городское хозяйство москвы
гормост
общество
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"Москва.Backstage". Как ухаживают за мостами, памятниками и фонтанами
За московскими памятниками, фонтанами и мостами следят работники одного предприятия – ГБУ "Гормост". Сколько специалистов необходимо, чтобы выполнять такой огромный объем работы каждый день? Какого ухода требуют эти городские сооружения? Как определяется необходимость их реставрации?
Что скрывается внутри Триумфальной арки и памятника Петру I? Как столичные монументы готовят к зимнему сезону? Что такое "консервация фонтанов" и почему она необходима? Можно ли купаться в фонтанах? Что происходит с монетками, которые кидают в воду туристы? Как тип моста влияет на его обслуживание? И каким станет Большой Каменный мост после масштабной реставрации?Об обслуживании сотен городских объектов рассказывает заместитель руководителя ГБУ "Гормост" Олег Машошин.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-backstage/id1517772121">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL21vc2t2YS1iYWNrc3RhZ2UueG1s">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/11086396">Яндекс.Музыка</a></strong>, <strong><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0.-Backstage-id2994325?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/moskva-backstage">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите <a href="https://ankt.cc/rFPUtW">опрос</a> и расскажите о своих впечатлениях.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>
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аудио, подкаст, городское хозяйство москвы, гормост, общество

"Москва.Backstage". Как ухаживают за мостами, памятниками и фонтанами

14:00 08.10.2020
 
Москва. Backstage
"Москва.Backstage". Как ухаживают за мостами, памятниками и фонтанами
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
За московскими памятниками, фонтанами и мостами следят работники одного предприятия – ГБУ "Гормост". Сколько специалистов необходимо, чтобы выполнять такой огромный объем работы каждый день? Какого ухода требуют эти городские сооружения? Как определяется необходимость их реставрации?
Что скрывается внутри Триумфальной арки и памятника Петру I? Как столичные монументы готовят к зимнему сезону? Что такое "консервация фонтанов" и почему она необходима? Можно ли купаться в фонтанах? Что происходит с монетками, которые кидают в воду туристы? Как тип моста влияет на его обслуживание? И каким станет Большой Каменный мост после масштабной реставрации?
Об обслуживании сотен городских объектов рассказывает заместитель руководителя ГБУ "Гормост" Олег Машошин.
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Москва. BackstageПодкастГородское хозяйство МосквыГормостОбщество
 
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