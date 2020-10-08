https://ria.ru/20201008/glyukoza-1578742861.html

Глюкоза взбудоражила подписчиков своей грудью

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза взбудоражила подписчиков фото, на котором просвечивается ее грудь. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T02:32

2020-10-08T02:32

2020-10-08T02:32

шоубиз

глюкоза (наталья ионова)

россия

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Наталья Чистякова-Ионова, более известная как <a href="http://ria.ru/person_glyukoza-natalya-ionova/" target="_blank" data-auto="true">Глюкоза</a> взбудоражила подписчиков фото, на котором просвечивается ее грудь.Поклонники отметили, что певица выглядит потрясающе в любом образе, и оставили ей в комментариях массу комплиментов."Все просвечивает", "Вот так оделась", — написали они.Ранее Глюкозу раскритиковали в Сети за снимок в откровенном платье.На фото, размещенном в <a href="https://www.instagram.com/glukozamusic/" target="_blank">Instagram</a>, певица предстала в мини-платье без бюстгальтера.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глюкоза (наталья ионова), россия