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https://ria.ru/20201008/glyukoza-1578742861.html
Глюкоза взбудоражила подписчиков своей грудью
Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза взбудоражила подписчиков фото, на котором просвечивается ее грудь. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T02:32
2020-10-08T02:32
шоубиз
глюкоза (наталья ионова)
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Наталья Чистякова-Ионова, более известная как <a href="http://ria.ru/person_glyukoza-natalya-ionova/" target="_blank" data-auto="true">Глюкоза</a> взбудоражила подписчиков фото, на котором просвечивается ее грудь.Поклонники отметили, что певица выглядит потрясающе в любом образе, и оставили ей в комментариях массу комплиментов."Все просвечивает", "Вот так оделась", — написали они.Ранее Глюкозу раскритиковали в Сети за снимок в откровенном платье.На фото, размещенном в <a href="https://www.instagram.com/glukozamusic/" target="_blank">Instagram</a>, певица предстала в мини-платье без бюстгальтера.
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глюкоза (наталья ионова), россия

Глюкоза взбудоражила подписчиков своей грудью

02:32 08.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Наталья Ионова (Глюкоза)
Певица Наталья Ионова (Глюкоза) - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза взбудоражила подписчиков фото, на котором просвечивается ее грудь.
Поклонники отметили, что певица выглядит потрясающе в любом образе, и оставили ей в комментариях массу комплиментов.
"Все просвечивает", "Вот так оделась", — написали они.
Ранее Глюкозу раскритиковали в Сети за снимок в откровенном платье.
На фото, размещенном в Instagram, певица предстала в мини-платье без бюстгальтера.
 
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ШоубизГлюкоза (Наталья Ионова)Россия
 
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