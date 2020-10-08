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https://ria.ru/20201008/gaz-1578781070.html
Ростовского депутата задержали по подозрению в хищении газа
Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы коммерческой организации, являющегося депутатом парламента Ростовской области, по подозрению в хищении... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:10
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следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
происшествия
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт – РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы коммерческой организации, являющегося депутатом парламента <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, по подозрению в хищении природного газа на 44 миллиона рублей, сообщает СУСК России по региону."Следственными органами Следственного комитета <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, являющегося депутатом Законодательного собрания Ростовской области, а также иных неустановленных лиц по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, из газопровода, в особо крупном размере)", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20200928/korruptsiya-1577862002.html
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ростовская область
РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, происшествия

Ростовского депутата задержали по подозрению в хищении газа

11:10 08.10.2020 (обновлено: 11:23 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы коммерческой организации, являющегося депутатом парламента Ростовской области, по подозрению в хищении природного газа на 44 миллиона рублей, сообщает СУСК России по региону.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, являющегося депутатом Законодательного собрания Ростовской области, а также иных неустановленных лиц по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, из газопровода, в особо крупном размере)", - говорится в релизе.
Андрей Левченко - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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Следственный комитет России (СК РФ)Ростовская областьПроисшествия
 
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