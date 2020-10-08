https://ria.ru/20201008/gaz-1578781070.html

Ростовского депутата задержали по подозрению в хищении газа

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы коммерческой организации, являющегося депутатом парламента Ростовской области, по подозрению в хищении... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T11:10

2020-10-08T11:10

2020-10-08T11:23

следственный комитет россии (ск рф)

ростовская область

происшествия

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт – РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы коммерческой организации, являющегося депутатом парламента <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, по подозрению в хищении природного газа на 44 миллиона рублей, сообщает СУСК России по региону."Следственными органами Следственного комитета <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, являющегося депутатом Законодательного собрания Ростовской области, а также иных неустановленных лиц по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, из газопровода, в особо крупном размере)", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20200928/korruptsiya-1577862002.html

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ростовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, происшествия