https://ria.ru/20201008/gaz-1578781070.html
Ростовского депутата задержали по подозрению в хищении газа
Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы коммерческой организации, являющегося депутатом парламента Ростовской области, по подозрению в хищении... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:10
2020-10-08T11:10
2020-10-08T11:23
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт – РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы коммерческой организации, являющегося депутатом парламента <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, по подозрению в хищении природного газа на 44 миллиона рублей, сообщает СУСК России по региону."Следственными органами Следственного комитета <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, являющегося депутатом Законодательного собрания Ростовской области, а также иных неустановленных лиц по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, из газопровода, в особо крупном размере)", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20200928/korruptsiya-1577862002.html
1
ростовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f8a16ea9bc7fe0c84e5bf10cc456c6b8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, происшествия