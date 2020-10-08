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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20201008/gaz-1578761076.html
Якутия может построить завод по производству сжиженного природного газа
Завод по производству сжиженного природного газа может построить Якутия до 2025 года, Минпромгеологии региона прорабатывает этот вопрос с компанией... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T09:34
2020-10-08T09:34
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
атомэнергомаш
экономика
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<strong>ЯКУТСК, 8 окт – РИА Новости.</strong> Завод по производству сжиженного природного газа может построить <a href="https://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank">Якутия</a> до 2025 года, Минпромгеологии региона прорабатывает этот вопрос с компанией "<a href="http://ria.ru/organization_Atomehnergomash/" target="_blank" data-auto="true">Атомэнергомаш</a>", сообщил РИА Новости заместитель министра промышленности и геологии Якутии Михаил Кириллин.По словам замминистра, организация автономной газификации объектов ЖКХ и населенных пунктов и развитие в регионе рынка газомоторного топлива входит в приоритетные задачи минпромгеологии Якутии."Компания "Атомэнергомаш" совместно с Минпромгеологии Якутии прорабатывает вопрос строительства завода по производству сжиженного природного газа до 2025 года. Объем производства первой очереди планируемого завода составит 80 тысяч тонн в год. На втором этапе предусматривается увеличение производительности завода до уровня 300 тысяч тонн в год. Кроме того, при производстве СПГ планируется использование технологии 100%-го ожижения входящего сырьевого потока. Это, действительно, большая работа", - рассказал Кириллин.По словам замминистра, реализация проекта даст Якутии возможность провести газ в отдаленные населенные пункты, которые не прилегают к магистральным газопроводам. Кроме того, станет возможным перевод сельхозтехники и автотранспорта на газомоторное топливо. Жители смогут сэкономить средства семейного бюджета, получив доступ к более дешевому топливу."И для реализации перспективных проектов необходимо, чтобы Якутия стала экономически привлекательной для инвесторов. Поэтому нам предстоит решить целый комплекс вопросов. Нужно двигаться вперед, оказывать всемерную поддержку компаниям и ни в коем случае не затягивать неоправданно эту работу", - добавил Кириллин.
https://ria.ru/20201007/yakutiya-1578573751.html
https://realty.ria.ru/20200930/most-1578019638.html
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республика саха (якутия), атомэнергомаш, экономика

Якутия может построить завод по производству сжиженного природного газа

09:34 08.10.2020
 
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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ЯКУТСК, 8 окт – РИА Новости. Завод по производству сжиженного природного газа может построить Якутия до 2025 года, Минпромгеологии региона прорабатывает этот вопрос с компанией "Атомэнергомаш", сообщил РИА Новости заместитель министра промышленности и геологии Якутии Михаил Кириллин.
По словам замминистра, организация автономной газификации объектов ЖКХ и населенных пунктов и развитие в регионе рынка газомоторного топлива входит в приоритетные задачи минпромгеологии Якутии.
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"Компания "Атомэнергомаш" совместно с Минпромгеологии Якутии прорабатывает вопрос строительства завода по производству сжиженного природного газа до 2025 года. Объем производства первой очереди планируемого завода составит 80 тысяч тонн в год. На втором этапе предусматривается увеличение производительности завода до уровня 300 тысяч тонн в год. Кроме того, при производстве СПГ планируется использование технологии 100%-го ожижения входящего сырьевого потока. Это, действительно, большая работа", - рассказал Кириллин.
По словам замминистра, реализация проекта даст Якутии возможность провести газ в отдаленные населенные пункты, которые не прилегают к магистральным газопроводам. Кроме того, станет возможным перевод сельхозтехники и автотранспорта на газомоторное топливо. Жители смогут сэкономить средства семейного бюджета, получив доступ к более дешевому топливу.
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"И для реализации перспективных проектов необходимо, чтобы Якутия стала экономически привлекательной для инвесторов. Поэтому нам предстоит решить целый комплекс вопросов. Нужно двигаться вперед, оказывать всемерную поддержку компаниям и ни в коем случае не затягивать неоправданно эту работу", - добавил Кириллин.
 
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)АтомэнергомашЭкономика
 
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