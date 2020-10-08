https://ria.ru/20201008/gaz-1578761076.html

Якутия может построить завод по производству сжиженного природного газа

Завод по производству сжиженного природного газа может построить Якутия до 2025 года, Минпромгеологии региона прорабатывает этот вопрос с компанией... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T09:34

2020-10-08T09:34

2020-10-08T09:34

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

атомэнергомаш

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ff4659d84cebbac4d43f842a46d5611a.jpg

<strong>ЯКУТСК, 8 окт – РИА Новости.</strong> Завод по производству сжиженного природного газа может построить <a href="https://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank">Якутия</a> до 2025 года, Минпромгеологии региона прорабатывает этот вопрос с компанией "<a href="http://ria.ru/organization_Atomehnergomash/" target="_blank" data-auto="true">Атомэнергомаш</a>", сообщил РИА Новости заместитель министра промышленности и геологии Якутии Михаил Кириллин.По словам замминистра, организация автономной газификации объектов ЖКХ и населенных пунктов и развитие в регионе рынка газомоторного топлива входит в приоритетные задачи минпромгеологии Якутии."Компания "Атомэнергомаш" совместно с Минпромгеологии Якутии прорабатывает вопрос строительства завода по производству сжиженного природного газа до 2025 года. Объем производства первой очереди планируемого завода составит 80 тысяч тонн в год. На втором этапе предусматривается увеличение производительности завода до уровня 300 тысяч тонн в год. Кроме того, при производстве СПГ планируется использование технологии 100%-го ожижения входящего сырьевого потока. Это, действительно, большая работа", - рассказал Кириллин.По словам замминистра, реализация проекта даст Якутии возможность провести газ в отдаленные населенные пункты, которые не прилегают к магистральным газопроводам. Кроме того, станет возможным перевод сельхозтехники и автотранспорта на газомоторное топливо. Жители смогут сэкономить средства семейного бюджета, получив доступ к более дешевому топливу."И для реализации перспективных проектов необходимо, чтобы Якутия стала экономически привлекательной для инвесторов. Поэтому нам предстоит решить целый комплекс вопросов. Нужно двигаться вперед, оказывать всемерную поддержку компаниям и ни в коем случае не затягивать неоправданно эту работу", - добавил Кириллин.

https://ria.ru/20201007/yakutiya-1578573751.html

https://realty.ria.ru/20200930/most-1578019638.html

республика саха (якутия)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), атомэнергомаш, экономика