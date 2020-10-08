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https://ria.ru/20201008/furgal-1578933780.html
Офтальмолог выписал Фургалу очки
Врач-офтальмолог посетил в СИЗО экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и выписал ему рецепт на очки, сообщил РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T22:44
2020-10-08T22:44
уголовное дело сергея фургала
сизо лефортово
сергей фургал
ева меркачева
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Врач-офтальмолог посетил в СИЗО экс-губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> и выписал ему рецепт на очки, сообщил РИА Новости заместитель председателя столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Николай Зуев.Ранее член ОНК Москвы <a href="http://ria.ru/person_Eva_Merkacheva/" target="_blank" data-auto="true">Ева Меркачева</a> сообщила РИА Новости, что Фургал нуждается в консультации офтальмолога из-за жалоб на ухудшение зрения."Врач-офтальмолог посетил Фургала и выписал ему рецепт на очки, он также сказал, что у Сергея Ивановича незначительное ухудшение зрения, однако врач пояснил, что для возраста Фургала у него отличные показатели", - сказал Зуев.Он также добавил, что Фургал на встрече с правозащитниками был в хорошем настроении.Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Губернатора увезли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> и заключили в <a href="http://ria.ru/organization_SIZO_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">СИЗО "Лефортово</a>", а вскоре президент уволил его. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения <a href="http://ria.ru/person_evstratiy-zorya/" target="_blank" data-auto="true">Зори</a> и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает.
https://ria.ru/20200918/furgal-1577459458.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200921/furgal-1577542471.html
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уголовное дело сергея фургала, сизо лефортово, сергей фургал, ева меркачева, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Офтальмолог выписал Фургалу очки

22:44 08.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал участвует по видеосвязи на заседании Мосгорсуда, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на продление его ареста
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал участвует по видеосвязи на заседании Мосгорсуда, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на продление его ареста - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Врач-офтальмолог посетил в СИЗО экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и выписал ему рецепт на очки, сообщил РИА Новости заместитель председателя столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Николай Зуев.
Ранее член ОНК Москвы Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что Фургал нуждается в консультации офтальмолога из-за жалоб на ухудшение зрения.
"Врач-офтальмолог посетил Фургала и выписал ему рецепт на очки, он также сказал, что у Сергея Ивановича незначительное ухудшение зрения, однако врач пояснил, что для возраста Фургала у него отличные показатели", - сказал Зуев.
Он также добавил, что Фургал на встрече с правозащитниками был в хорошем настроении.
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Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал участвует по видеосвязи в заседании Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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Уголовное дело Сергея ФургалаСИЗО ЛефортовоСергей ФургалЕва МеркачеваСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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