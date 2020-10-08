https://ria.ru/20201008/furgal-1578933780.html

Офтальмолог выписал Фургалу очки

Врач-офтальмолог посетил в СИЗО экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и выписал ему рецепт на очки, сообщил РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T22:44

2020-10-08T22:44

2020-10-08T22:44

уголовное дело сергея фургала

сизо лефортово

сергей фургал

ева меркачева

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Врач-офтальмолог посетил в СИЗО экс-губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> и выписал ему рецепт на очки, сообщил РИА Новости заместитель председателя столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Николай Зуев.Ранее член ОНК Москвы <a href="http://ria.ru/person_Eva_Merkacheva/" target="_blank" data-auto="true">Ева Меркачева</a> сообщила РИА Новости, что Фургал нуждается в консультации офтальмолога из-за жалоб на ухудшение зрения."Врач-офтальмолог посетил Фургала и выписал ему рецепт на очки, он также сказал, что у Сергея Ивановича незначительное ухудшение зрения, однако врач пояснил, что для возраста Фургала у него отличные показатели", - сказал Зуев.Он также добавил, что Фургал на встрече с правозащитниками был в хорошем настроении.Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Губернатора увезли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> и заключили в <a href="http://ria.ru/organization_SIZO_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">СИЗО "Лефортово</a>", а вскоре президент уволил его. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения <a href="http://ria.ru/person_evstratiy-zorya/" target="_blank" data-auto="true">Зори</a> и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает.

https://ria.ru/20200918/furgal-1577459458.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200921/furgal-1577542471.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, сизо лефортово, сергей фургал, ева меркачева, следственный комитет россии (ск рф), происшествия