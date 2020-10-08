https://ria.ru/20201008/fotografiya-1578830568.html

"Огонь": самая красивая стюардесса России поразила фанатов новым образом

Самая красивая стюардесса России и популярный блогер Алена Глухова разместила в Instagram видео, на котором предстала в новом образе. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:18

2020-10-08T14:18

2020-10-08T14:18

шоубиз

алена глухова

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости</strong>. Самая красивая стюардесса России и популярный блогер <a href="https://ria.ru/person_alena-glukhova" target="_blank">Алена Глухова</a> разместила в <a href="https://www.instagram.com/p/CGC4hABp9wW/" target="_blank">Instagram</a> видео, на котором предстала в новом образе.В кадре девушка показала, как сделала себе вечерний макияж с черными стрелками и блестками.- Блистательный мейк или просто отвал бошки. По-моему, вышло бомбезно! Вам как? Попробуете повторить? - написала бортпроводница под видеороликом в социальной сети.Подписчики пришли в восторг от преображения Глуховой и оставили в комментариях множество отзывов о ее работе:- Это мегакруто!<br>- Просто волшебство!<br>- Новый год даже захотела!<br>- Вот это да! Блистательнее не бывает.<br>- Как всегда идеальная! Алена Глухова работает бортпроводницей в авиакомпании "Россия". Ранее она получила титул Вице-мисс мира в конкурсе "Топ стюардесс мира".

https://ria.ru/20201006/styuardessa-1578516660.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алена глухова