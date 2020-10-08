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https://ria.ru/20201008/fotografiya-1578830568.html
"Огонь": самая красивая стюардесса России поразила фанатов новым образом
Самая красивая стюардесса России и популярный блогер Алена Глухова разместила в Instagram видео, на котором предстала в новом образе. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:18
2020-10-08T14:18
шоубиз
алена глухова
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости</strong>. Самая красивая стюардесса России и популярный блогер <a href="https://ria.ru/person_alena-glukhova" target="_blank">Алена Глухова</a> разместила в <a href="https://www.instagram.com/p/CGC4hABp9wW/" target="_blank">Instagram</a> видео, на котором предстала в новом образе.В кадре девушка показала, как сделала себе вечерний макияж с черными стрелками и блестками.- Блистательный мейк или просто отвал бошки. По-моему, вышло бомбезно! Вам как? Попробуете повторить? - написала бортпроводница под видеороликом в социальной сети.Подписчики пришли в восторг от преображения Глуховой и оставили в комментариях множество отзывов о ее работе:- Это мегакруто!<br>- Просто волшебство!<br>- Новый год даже захотела!<br>- Вот это да! Блистательнее не бывает.<br>- Как всегда идеальная! Алена Глухова работает бортпроводницей в авиакомпании "Россия". Ранее она получила титул Вице-мисс мира в конкурсе "Топ стюардесс мира".
https://ria.ru/20201006/styuardessa-1578516660.html
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60
алена глухова

"Огонь": самая красивая стюардесса России поразила фанатов новым образом

14:18 08.10.2020
 
© Фото : @alenastewardessСтюардесса Алена Глухова
Стюардесса Алена Глухова - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : @alenastewardess
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Самая красивая стюардесса России и популярный блогер Алена Глухова разместила в Instagram видео, на котором предстала в новом образе.
В кадре девушка показала, как сделала себе вечерний макияж с черными стрелками и блестками.
- Блистательный мейк или просто отвал бошки. По-моему, вышло бомбезно! Вам как? Попробуете повторить? - написала бортпроводница под видеороликом в социальной сети.
Подписчики пришли в восторг от преображения Глуховой и оставили в комментариях множество отзывов о ее работе:
- Это мегакруто!
- Просто волшебство!
- Новый год даже захотела!
- Вот это да! Блистательнее не бывает.
- Как всегда идеальная!
Алена Глухова работает бортпроводницей в авиакомпании "Россия". Ранее она получила титул Вице-мисс мира в конкурсе "Топ стюардесс мира".
Стюардесса - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 20:15Шоубиз
Смелое фото стюардессы в кабине пилотов взбудоражило Сеть
 
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ШоубизАлена Глухова
 
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