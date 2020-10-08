https://ria.ru/20201008/fosagro-1578779550.html
Гурьев: цель ФосАгро создать для аграриев полноценную цифровую экосистему
Цель компании "ФосАгро" - создать для российских аграриев полноценную цифровую экосистему, заявил генеральный директор "ФосАгро" Андрей Гурьев. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:05
2020-10-08T11:05
2020-10-08T11:05
андрей гурьев
фосагро
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости</strong>. Цель компании "ФосАгро" - создать для российских аграриев полноценную цифровую экосистему, заявил генеральный директор "ФосАгро" <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Gurev" target="_blank">Андрей Гурьев</a>."ФосАгро" принимает участие в проходящей в Москве российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2020". Компания выступила образовательным спонсором выставки "Фермер в режиме одного окна сможет закупать удобрения, семена, средства защиты растений, получать финансовые услуги, выходить напрямую на продажу своей продукции. Это кратно увеличит эффективность АПК нашей страны, удешевит производство и гарантирует высокое качество продуктов питания", - сказал Гурьев.Он также отметил, что вопрос привлечения высококлассных кадров является ключевым для любого современного производства, в том числе аграрного.Гурьев отметил, что цифровые и ИТ-технологии сыграли важную роль в реализации антиковидных мероприятий на предприятиях компании, однако для ФосАгро цифровизация – стратегическое направление развития, которое останется приоритетным и после пандемии."Все процессы, начиная от добычи и производства и заканчивая продажей конечного продукта, наши образовательные инициативы, инновационные решения и прорывные проекты в рамках создания "Зеленого стандарта" экологически чистой сельхозпродукции России мы реализуем с применением новейших цифровых технологий", - заявил генеральный директор "ФосАгро".
https://ria.ru/20200721/1574648994.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей гурьев, фосагро, новости компаний - экономика
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости
. Цель компании "ФосАгро" - создать для российских аграриев полноценную цифровую экосистему, заявил генеральный директор "ФосАгро" Андрей Гурьев
.
"ФосАгро" принимает участие в проходящей в Москве российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2020". Компания выступила образовательным спонсором выставки
"Фермер в режиме одного окна сможет закупать удобрения, семена, средства защиты растений, получать финансовые услуги, выходить напрямую на продажу своей продукции. Это кратно увеличит эффективность АПК нашей страны, удешевит производство и гарантирует высокое качество продуктов питания", - сказал Гурьев.
Он также отметил, что вопрос привлечения высококлассных кадров является ключевым для любого современного производства, в том числе аграрного.
"ФосАгро производит сложный, технологичный продукт, востребованный в 102 странах мира и обеспечивающий продовольственную безопасность в России. В портфеле компании 53 марки удобрений, 19 из которых - уникальные для России комплексные удобрения с микроэлементами. К 2025 году мы разработаем еще 15 инновационных продуктов. Чтобы правильно применять инновации, АПК нужны высококлассные профессионалы. Поэтому первоочередное внимание мы уделяем не только подготовке кадров для промышленности, но и для сельского хозяйства. Готовим инженеров и агрономов будущего", - сказал генеральный директор компании.
Гурьев отметил, что цифровые и ИТ-технологии сыграли важную роль в реализации антиковидных мероприятий на предприятиях компании, однако для ФосАгро цифровизация – стратегическое направление развития, которое останется приоритетным и после пандемии.
"Все процессы, начиная от добычи и производства и заканчивая продажей конечного продукта, наши образовательные инициативы, инновационные решения и прорывные проекты в рамках создания "Зеленого стандарта" экологически чистой сельхозпродукции России мы реализуем с применением новейших цифровых технологий", - заявил генеральный директор "ФосАгро".