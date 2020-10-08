https://ria.ru/20201008/fosagro-1578779550.html

Гурьев: цель ФосАгро создать для аграриев полноценную цифровую экосистему

Цель компании "ФосАгро" - создать для российских аграриев полноценную цифровую экосистему, заявил генеральный директор "ФосАгро" Андрей Гурьев. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T11:05

2020-10-08T11:05

2020-10-08T11:05

андрей гурьев

фосагро

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости</strong>. Цель компании "ФосАгро" - создать для российских аграриев полноценную цифровую экосистему, заявил генеральный директор "ФосАгро" <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Gurev" target="_blank">Андрей Гурьев</a>."ФосАгро" принимает участие в проходящей в Москве российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2020". Компания выступила образовательным спонсором выставки "Фермер в режиме одного окна сможет закупать удобрения, семена, средства защиты растений, получать финансовые услуги, выходить напрямую на продажу своей продукции. Это кратно увеличит эффективность АПК нашей страны, удешевит производство и гарантирует высокое качество продуктов питания", - сказал Гурьев.Он также отметил, что вопрос привлечения высококлассных кадров является ключевым для любого современного производства, в том числе аграрного.Гурьев отметил, что цифровые и ИТ-технологии сыграли важную роль в реализации антиковидных мероприятий на предприятиях компании, однако для ФосАгро цифровизация – стратегическое направление развития, которое останется приоритетным и после пандемии."Все процессы, начиная от добычи и производства и заканчивая продажей конечного продукта, наши образовательные инициативы, инновационные решения и прорывные проекты в рамках создания "Зеленого стандарта" экологически чистой сельхозпродукции России мы реализуем с применением новейших цифровых технологий", - заявил генеральный директор "ФосАгро".

https://ria.ru/20200721/1574648994.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей гурьев, фосагро, новости компаний - экономика