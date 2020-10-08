https://ria.ru/20201008/finansirovanie-1578865404.html

Приморский производитель средств гигиены получил поддержку Корпорации МСП

Производитель средств гигиены из Приморья сможет расширить производство с помощью оборудования, взятого в лизинг при поддержке Корпорации МСП, сообщает... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T16:24

2020-10-08T16:24

2020-10-08T16:24

корпорация мсп

мсп банк

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости</strong>. Производитель средств гигиены из Приморья сможет расширить производство с помощью оборудования, взятого в лизинг при поддержке <a href="https://ria.ru/organization_korporatsiya-msp" target="_blank">Корпорации МСП</a>, сообщает пресс-служба корпорации.Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия) (дочернее общество Корпорации МСП) в рамках нового лизингового продукта "Устойчивое развитие" предоставила компании "Товарные рынки Азии" из Приморского края поддержку на приобретение в лизинг оборудования для производства салфеток. Сумма финансирования составила 11,6 миллиона рублей.Новое оборудование – станок для производства салфеток, дисковая пила для нарезки салфеток и автоматический упаковщик продукции – будет связано в одну производственную линию при помощи конвейерных линий, также приобретаемых в лизинг. По оценке компании, производительность линии может составить до 450 тысяч пачек в месяц.Компания "Товарные рынки Азии" создана в Находке два года назад и осуществляет производство салфеток, туалетной бумаги и кухонных полотенец. Продукция компании реализуется на территории Приморского и Хабаровского края, Сахалинской и Новосибирской области.Новый лизинговый продукт "Устойчивое развитие" Корпорация МСП запустила в апреле 2020 года в рамках мер поддержки для малого и среднего бизнеса по преодолению последствий коронавирусной инфекции. Продукт предусматривает более гибкие условия для субъектов МСП, в том числе индивидуальных предпринимателей. До 500 тысяч рублей снижена минимальная сумма финансирования. До 84 месяцев увеличен максимальный срок лизинга. Установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи. Также до 10% от общей стоимости снижен авансовый платёж.Поддержка субъектов МСП из Дальневосточного федерального округа является одной из приоритетных ниш для Корпорации МСП, МСП Банка (дочерний банк Корпорации МСП) и региональных лизинговых компаний. В частности МСП Банк предоставляет кредиты субъектам МСП из ДФО по льготным процентным ставкам.

https://ria.ru/20201008/bank-1578788917.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк