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Приморский производитель средств гигиены получил поддержку Корпорации МСП
Производитель средств гигиены из Приморья сможет расширить производство с помощью оборудования, взятого в лизинг при поддержке Корпорации МСП, сообщает... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T16:24
2020-10-08T16:24
корпорация мсп
мсп банк
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости</strong>. Производитель средств гигиены из Приморья сможет расширить производство с помощью оборудования, взятого в лизинг при поддержке <a href="https://ria.ru/organization_korporatsiya-msp" target="_blank">Корпорации МСП</a>, сообщает пресс-служба корпорации.Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия) (дочернее общество Корпорации МСП) в рамках нового лизингового продукта "Устойчивое развитие" предоставила компании "Товарные рынки Азии" из Приморского края поддержку на приобретение в лизинг оборудования для производства салфеток. Сумма финансирования составила 11,6 миллиона рублей.Новое оборудование – станок для производства салфеток, дисковая пила для нарезки салфеток и автоматический упаковщик продукции – будет связано в одну производственную линию при помощи конвейерных линий, также приобретаемых в лизинг. По оценке компании, производительность линии может составить до 450 тысяч пачек в месяц.Компания "Товарные рынки Азии" создана в Находке два года назад и осуществляет производство салфеток, туалетной бумаги и кухонных полотенец. Продукция компании реализуется на территории Приморского и Хабаровского края, Сахалинской и Новосибирской области.Новый лизинговый продукт "Устойчивое развитие" Корпорация МСП запустила в апреле 2020 года в рамках мер поддержки для малого и среднего бизнеса по преодолению последствий коронавирусной инфекции. Продукт предусматривает более гибкие условия для субъектов МСП, в том числе индивидуальных предпринимателей. До 500 тысяч рублей снижена минимальная сумма финансирования. До 84 месяцев увеличен максимальный срок лизинга. Установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи. Также до 10% от общей стоимости снижен авансовый платёж.Поддержка субъектов МСП из Дальневосточного федерального округа является одной из приоритетных ниш для Корпорации МСП, МСП Банка (дочерний банк Корпорации МСП) и региональных лизинговых компаний. В частности МСП Банк предоставляет кредиты субъектам МСП из ДФО по льготным процентным ставкам.
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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корпорация мсп, мсп банк

Приморский производитель средств гигиены получил поддержку Корпорации МСП

16:24 08.10.2020
 
© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Производитель средств гигиены из Приморья сможет расширить производство с помощью оборудования, взятого в лизинг при поддержке Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации.
Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия) (дочернее общество Корпорации МСП) в рамках нового лизингового продукта "Устойчивое развитие" предоставила компании "Товарные рынки Азии" из Приморского края поддержку на приобретение в лизинг оборудования для производства салфеток. Сумма финансирования составила 11,6 миллиона рублей.
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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МСП Банк повысил максимальный размер кредита самозанятым до 1 млн рублей
Новое оборудование – станок для производства салфеток, дисковая пила для нарезки салфеток и автоматический упаковщик продукции – будет связано в одну производственную линию при помощи конвейерных линий, также приобретаемых в лизинг. По оценке компании, производительность линии может составить до 450 тысяч пачек в месяц.
Компания "Товарные рынки Азии" создана в Находке два года назад и осуществляет производство салфеток, туалетной бумаги и кухонных полотенец. Продукция компании реализуется на территории Приморского и Хабаровского края, Сахалинской и Новосибирской области.
Новый лизинговый продукт "Устойчивое развитие" Корпорация МСП запустила в апреле 2020 года в рамках мер поддержки для малого и среднего бизнеса по преодолению последствий коронавирусной инфекции. Продукт предусматривает более гибкие условия для субъектов МСП, в том числе индивидуальных предпринимателей. До 500 тысяч рублей снижена минимальная сумма финансирования. До 84 месяцев увеличен максимальный срок лизинга. Установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи. Также до 10% от общей стоимости снижен авансовый платёж.
Поддержка субъектов МСП из Дальневосточного федерального округа является одной из приоритетных ниш для Корпорации МСП, МСП Банка (дочерний банк Корпорации МСП) и региональных лизинговых компаний. В частности МСП Банк предоставляет кредиты субъектам МСП из ДФО по льготным процентным ставкам.
 
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Корпорация МСПМСП Банк
 
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