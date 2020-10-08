https://ria.ru/20201008/epidemiya-1578887066.html
Ученые предупредили об угрозе новой эпидемии в мире
Американские ученые предупредили о новой глобальной угрозе, связанной с распространением супербактерий, сообщает Science Alert. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T17:45
2020-10-08T17:45
2020-10-08T18:39
стеффани стратди
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
сан-диего
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Американские ученые предупредили о новой глобальной угрозе, связанной с распространением супербактерий, сообщает<a href="https://www.sciencealert.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Science Alert.</a>Отмечается, что 700 тысяч человек по всему миру ежегодно становятся жертвами особо устойчивого вида бактерий. В ВОЗ допускают, что уже к 2050 году число зараженных вредными микроорганизмами может достигнуть десяти миллионов.Специалисты указывают на то, что из-за слишком частого использования антибиотиков, в частности в животноводстве, многие бактериальные инфекции, в том числе штаммы гонореи, туберкулеза и сальмонеллы, стало очень сложно, а иногда и невозможно лечить.Как отмечает профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Стеффани Стратди, на фоне пандемии и бесконтрольного приема антибиотиков мир может быстрее столкнуться с агрессивностью нового патогенного организма."В отличие от COVID-19, который возник внезапно, кризис супербактерии только накаляется. Это уже пандемия. Это глобальный кризис, и из-за COVID ситуация ухудшается", — подчеркнула профессор.
https://ria.ru/20201008/risk-1578825912.html
artjom kolesov
Так они же их и создают! Ещё Муаммар Кадафи с трибуны 64 Генассамблеи ООН говорил, что ОНИ будут создавать вирусы, а потом продавать вам противоядия. Потом будут делать вид, что им нужно время на поиск решения, тогда как оно уже будет у них... 2009 год
52
2
сан-диего
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стеффани стратди, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, сан-диего
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Американские ученые предупредили о новой глобальной угрозе, связанной с распространением супербактерий, сообщает Science Alert.
Отмечается, что 700 тысяч человек по всему миру ежегодно становятся жертвами особо устойчивого вида бактерий. В ВОЗ допускают, что уже к 2050 году число зараженных вредными микроорганизмами может достигнуть десяти миллионов.
Специалисты указывают на то, что из-за слишком частого использования антибиотиков, в частности в животноводстве, многие бактериальные инфекции, в том числе штаммы гонореи, туберкулеза и сальмонеллы, стало очень сложно, а иногда и невозможно лечить.
Как отмечает профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Стеффани Стратди, на фоне пандемии и бесконтрольного приема антибиотиков мир может быстрее столкнуться с агрессивностью нового патогенного организма.
"В отличие от COVID-19, который возник внезапно, кризис супербактерии только накаляется. Это уже пандемия. Это глобальный кризис, и из-за COVID ситуация ухудшается", — подчеркнула профессор.