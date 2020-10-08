Титов призвал регионы не закрывать экономики из-за COVID-19
19:17 08.10.2020 (обновлено: 20:11 08.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ-2019
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал регионы России не закрывать экономики на фоне ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.
"За последнюю неделю в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в восьми регионах страны уже введены новые ограничения для бизнеса. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, допустить повторного закрытия бизнеса нельзя", - заявил Титов в ходе совещания с региональными уполномоченными.
"Нельзя снова закрывать экономику. Это неэффективно с точки зрения санитарных целей и губительно с точки зрения социальных и экономических последствий. Нужно сосредоточиться на усиленной заботе о группах риска, в первую очередь - пожилых людях", - подчеркнул он.
Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают статистику по COVID поводом для серьезной обеспокоенности, каждый должен мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности. Он отметил, что ситуация на местах лучше видна именно руководителям регионов, которые могут сами принимать решения по ограничениям в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Как ранее в четверг сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 11 493, за все время в стране зафиксировано 1 260 112 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,9%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.