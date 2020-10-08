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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201008/ekonomika-1578908856.html
Титов призвал регионы не закрывать экономики из-за COVID-19
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал регионы России не закрывать экономики на фоне ситуации с коронавирусом,... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T19:17
2020-10-08T20:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
борис титов
здоровье - общество
дмитрий песков
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей <a href="https://ria.ru/person_Boris_Titov/" target="_blank">Борис Титов</a> призвал регионы России не закрывать экономики на фоне ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена."За последнюю неделю в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в восьми регионах страны уже введены новые ограничения для бизнеса. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, допустить повторного закрытия бизнеса нельзя", - заявил Титов в ходе совещания с региональными уполномоченными.Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что в Кремле считают статистику по COVID поводом для серьезной обеспокоенности, каждый должен мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности. Он отметил, что ситуация на местах лучше видна именно руководителям регионов, которые могут сами принимать решения по ограничениям в зависимости от эпидемиологической обстановки.Как ранее в четверг сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 11 493, за все время в стране зафиксировано 1 260 112 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,9%.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, борис титов, здоровье - общество, дмитрий песков, экономика

Титов призвал регионы не закрывать экономики из-за COVID-19

19:17 08.10.2020 (обновлено: 20:11 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ-2019
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ-2019 - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал регионы России не закрывать экономики на фоне ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.
"За последнюю неделю в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в восьми регионах страны уже введены новые ограничения для бизнеса. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, допустить повторного закрытия бизнеса нельзя", - заявил Титов в ходе совещания с региональными уполномоченными.
"Нельзя снова закрывать экономику. Это неэффективно с точки зрения санитарных целей и губительно с точки зрения социальных и экономических последствий. Нужно сосредоточиться на усиленной заботе о группах риска, в первую очередь - пожилых людях", - подчеркнул он.
Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают статистику по COVID поводом для серьезной обеспокоенности, каждый должен мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности. Он отметил, что ситуация на местах лучше видна именно руководителям регионов, которые могут сами принимать решения по ограничениям в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Как ранее в четверг сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 11 493, за все время в стране зафиксировано 1 260 112 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,9%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыБорис ТитовЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковЭкономика
 
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