https://ria.ru/20201008/ekonomika-1578908856.html

Титов призвал регионы не закрывать экономики из-за COVID-19

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал регионы России не закрывать экономики на фоне ситуации с коронавирусом,... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T19:17

2020-10-08T19:17

2020-10-08T20:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

борис титов

здоровье - общество

дмитрий песков

экономика

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей <a href="https://ria.ru/person_Boris_Titov/" target="_blank">Борис Титов</a> призвал регионы России не закрывать экономики на фоне ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена."За последнюю неделю в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в восьми регионах страны уже введены новые ограничения для бизнеса. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, допустить повторного закрытия бизнеса нельзя", - заявил Титов в ходе совещания с региональными уполномоченными.Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что в Кремле считают статистику по COVID поводом для серьезной обеспокоенности, каждый должен мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности. Он отметил, что ситуация на местах лучше видна именно руководителям регионов, которые могут сами принимать решения по ограничениям в зависимости от эпидемиологической обстановки.Как ранее в четверг сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 11 493, за все время в стране зафиксировано 1 260 112 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,9%.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, борис титов, здоровье - общество, дмитрий песков, экономика