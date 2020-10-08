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Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону
Эхо во время разговора по телефону может возникнуть по нескольким причинам, оно бывает двух видов – гибридное и акустическое. При этом с "прослушкой" оно никак... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T03:17
2020-10-08T03:17
инфосистемы джет
мобильный телефон
технологии
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Эхо во время разговора по <a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">телефону</a> может возникнуть по нескольким причинам, оно бывает двух видов – гибридное и акустическое. При этом с "прослушкой" оно никак не связно, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201008/832129389.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> руководитель отдела сетевых проектов Центра сетевых решений "<a href="http://ria.ru/organization_infosistemy-dzhet/" target="_blank" data-auto="true">Инфосистемы Джет</a>" Сергей Данилов.
Эхо по телипону возникает если в голове пусто.
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Сразу видно, что руководитель, а не специалист. Просто перечислил все возможные проблемы со связью, какие знал.
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РИА Новости
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инфосистемы джет, мобильный телефон, технологии

Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону

03:17 08.10.2020
 
© Depositphotos / VadmaryДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Depositphotos / Vadmary
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Эхо во время разговора по телефону может возникнуть по нескольким причинам, оно бывает двух видов – гибридное и акустическое. При этом с "прослушкой" оно никак не связно, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела сетевых проектов Центра сетевых решений "Инфосистемы Джет" Сергей Данилов.
"Гибридное эхо может возникать из-за проблемы в аналоговых сетях передачи голоса, отсутствия функции шумоподавления или проблемы с преобразованием голоса в VoIP-сетях. В этих случаях появление эха может быть связано с браком на линии или неисправностью передающего кабеля", - объясняет эксперт.
 
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Инфосистемы ДжетМобильный телефонТехнологии
 
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