https://ria.ru/20201008/ekho-1578743646.html
Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону
Эхо во время разговора по телефону может возникнуть по нескольким причинам, оно бывает двух видов – гибридное и акустическое. При этом с "прослушкой" оно никак... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T03:17
2020-10-08T03:17
2020-10-08T03:17
инфосистемы джет
мобильный телефон
технологии
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Эхо во время разговора по <a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">телефону</a> может возникнуть по нескольким причинам, оно бывает двух видов – гибридное и акустическое. При этом с "прослушкой" оно никак не связно, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201008/832129389.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> руководитель отдела сетевых проектов Центра сетевых решений "<a href="http://ria.ru/organization_infosistemy-dzhet/" target="_blank" data-auto="true">Инфосистемы Джет</a>" Сергей Данилов.
Лысый Кучерявый
Эхо по телипону возникает если в голове пусто.
71
Иван Чугайнов
Сразу видно, что руководитель, а не специалист. Просто перечислил все возможные проблемы со связью, какие знал.
54
7
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфосистемы джет, мобильный телефон, технологии