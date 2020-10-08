https://ria.ru/20201008/ekho-1578743646.html

Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону

Эхо во время разговора по телефону может возникнуть по нескольким причинам, оно бывает двух видов – гибридное и акустическое. При этом с "прослушкой" оно никак... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T03:17

2020-10-08T03:17

2020-10-08T03:17

инфосистемы джет

мобильный телефон

технологии

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Эхо во время разговора по <a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">телефону</a> может возникнуть по нескольким причинам, оно бывает двух видов – гибридное и акустическое. При этом с "прослушкой" оно никак не связно, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201008/832129389.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> руководитель отдела сетевых проектов Центра сетевых решений "<a href="http://ria.ru/organization_infosistemy-dzhet/" target="_blank" data-auto="true">Инфосистемы Джет</a>" Сергей Данилов.

Лысый Кучерявый Эхо по телипону возникает если в голове пусто. 71

Иван Чугайнов Сразу видно, что руководитель, а не специалист. Просто перечислил все возможные проблемы со связью, какие знал. 54

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфосистемы джет, мобильный телефон, технологии