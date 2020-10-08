https://ria.ru/20201008/dtp-1578853078.html

Полиция задержала предполагаемого виновника крупного ДТП в Дагестане

Правоохранительные органы задержали предполагаемого виновника ДТП в Дагестане, в результате которого погибли три человека и 14 пострадали, сообщили в... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:39

2020-10-08T15:39

2020-10-08T15:39

белоруссия

махачкала

кизлярский район

происшествия

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<strong>МАХАЧКАЛА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы задержали предполагаемого виновника ДТП в Дагестане, в результате которого погибли три человека и 14 пострадали, сообщили в пресс-службе регионального МВД.Накануне в <a href="http://ria.ru/location_Kizljarskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кизлярском районе</a> Дагестана на федеральной автодороге <a href="http://ria.ru/location_Astrakhan/" target="_blank" data-auto="true">Астрахань</a> – <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкала</a> столкнулись пять автомобилей: школьная "Газель", три грузовика и легковушка. Погибли водитель микроавтобуса и две женщины, 51 и 52 лет. В Центральную городскую больницу <a href="http://ria.ru/location_Kizljar/" target="_blank" data-auto="true">Кизляра</a> госпитализированы три водителя большегрузов, а также 10 детей и 23-летняя девушка из "Газели"."24-летний житель <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларуси</a>, управляя грузовым автомобилем Iveco, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашинами: Volvo FР2, "Камаз-53212", LADA XRAY, "Газель NЕХT", "Камаз-6520-06". Предполагаемый виновник ДТП задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ", – говорится в сообщении.По статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, максимальная санкция - семь лет лишения свободы.

https://ria.ru/20201008/dagestan-1578843362.html

https://ria.ru/20201006/dtp-1578361835.html

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махачкала

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, махачкала, кизлярский район, происшествия