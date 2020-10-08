https://ria.ru/20201008/dtp-1578759904.html

В Дагестане рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП

Состояние 11 пострадавших в крупном ДТП в Дагестане оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города Кизляра. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T09:24

2020-10-08T09:24

2020-10-08T09:24

здоровье - общество

астрахань

махачкала

кизлярский район

происшествия

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<strong>МАХАЧКАЛА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Состояние 11 пострадавших в крупном ДТП в Дагестане оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города <a href="http://ria.ru/location_Kizljar/" target="_blank" data-auto="true">Кизляра</a>.Накануне в <a href="http://ria.ru/location_Kizljarskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кизлярском районе</a> Дагестана на федеральной автодороге <a href="http://ria.ru/location_Astrakhan/" target="_blank" data-auto="true">Астрахань</a> – <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкала</a> столкнулись пять автомобилей: школьная "Газель", три грузовика и легковой автомобиль. Три человека погибли, еще 14 человек госпитализированы. Трое детей в тяжелом состоянии будут доставлены сегодня спецбортом в Махачкалу, в Детскую республиканскую клиническую больницу, для дальнейшего лечения."В центральной больнице города Кизляра остаются 7 детей и четверо взрослых. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести", – сообщил собеседник.

https://ria.ru/20201006/dtp-1578361835.html

астрахань

махачкала

кизлярский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, астрахань, махачкала, кизлярский район, происшествия