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МИД: Россия надеется получить ответ США на предложения по ДСНВ
Москва рассчитывает, что США дадут положительный ответ на предложения РФ по Договору о СНВ, озвученные на российско-американской встрече по стратстабильности,... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T17:49
2020-10-08T18:09
россия
договор снв-3
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
хельсинки
сша
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> рассчитывает, что <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> дадут положительный ответ на предложения РФ по Договору о СНВ, озвученные на российско-американской встрече по стратстабильности, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Переговоры замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Рябкова</a> и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллинсгли состоялись 5 октября в <a href="http://ria.ru/location_Helsinki/" target="_blank" data-auto="true">Хельсинки</a>."Было продолжено обсуждение ситуации и перспектив двустороннего взаимодействия в сфере контроля над вооружениями, российские представители довели до американских коллег наше видение нового стратегического уравнения, которое учитывало бы наиболее значимые аспекты обеспечения национальной безопасности и стратегической стабильности. На время выработки такого уравнения мы вновь призвали США продлить договор о СНВ без каких-либо предусловий", - сказала <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a>."Мы считаем, что изложенные российской стороной в Хельсинки подходы являются сбалансированной основой для дальнейшей работы. Исходим из того, что наши предложения будут рассмотрены американской стороной в конструктивном ключе и надеемся, на них будет дан положительный ответ. При этом говорить уже сейчас о некоем существенном продвижении к осязаемому результату было бы преждевременно. Предстоит еще многое сделать для сближения позиций и поиска возможных точек соприкосновения", - добавила она.
https://ria.ru/20200924/dsnv-3-1577673332.html
https://ria.ru/20200921/dsnv-1577575231.html
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россия, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, хельсинки, сша, безопасность, в мире

МИД: Россия надеется получить ответ США на предложения по ДСНВ

17:49 08.10.2020 (обновлено: 18:09 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает, что США дадут положительный ответ на предложения РФ по Договору о СНВ, озвученные на российско-американской встрече по стратстабильности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Переговоры замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллинсгли состоялись 5 октября в Хельсинки.
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"Было продолжено обсуждение ситуации и перспектив двустороннего взаимодействия в сфере контроля над вооружениями, российские представители довели до американских коллег наше видение нового стратегического уравнения, которое учитывало бы наиболее значимые аспекты обеспечения национальной безопасности и стратегической стабильности. На время выработки такого уравнения мы вновь призвали США продлить договор о СНВ без каких-либо предусловий", - сказала Захарова.
"Мы считаем, что изложенные российской стороной в Хельсинки подходы являются сбалансированной основой для дальнейшей работы. Исходим из того, что наши предложения будут рассмотрены американской стороной в конструктивном ключе и надеемся, на них будет дан положительный ответ. При этом говорить уже сейчас о некоем существенном продвижении к осязаемому результату было бы преждевременно. Предстоит еще многое сделать для сближения позиций и поиска возможных точек соприкосновения", - добавила она.
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РоссияДоговор СНВ-3Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваХельсинкиСШАБезопасностьВ мире
 
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